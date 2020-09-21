В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. В МВД жалуются на «визжащих женщин»

На воскресных акциях протеста в Беларуси милиция задержала 442 человека.

Источник: пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова в Telegram, «Радыё Свабода»

Детали: По словам Чемодановой, 20 сентября, когда прошли «Марши справедливости» в Минске и других городах Беларуси, за нарушение закона о массовых мероприятиях» были задержаны 442 человека (из них 266 в Минске).

330 человек были заключены под стражу до суда. 20 сентября в разных населенных пунктах Беларуси было зарегистрировано 24 акции протеста с участием более 20 тысяч человек.

Количество людей на марше в Минске МВД оценивает в 18 тысяч человек. БелаПАН и Рейтер насчитали 100 тысяч демонстрантов.

В МВД признали, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ и выпустили в воздух светошумовой патрон.

В своем Телеграмме Чемоданова посетовала, что на протестующих не действуют увещевания и за это, мол, наступает ответственность».

Прямая речь: «С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности.

В толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей.

Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания».