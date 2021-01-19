В Японии при уборке снега с крыш своих домов погибли свыше 60 человек

Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба заявил, что на севере страны свыше 60 человек погибли во время уборки снега с крыш своих домов. Никогда прежде столько людей не гибло.

В связи с этим правительство распорядилось выделить дополнительные средства на ликвидацию последствий природного явления.

На севере главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо с декабря 2020 года не прекращаются мощные снегопады. В частности, они периодически приводят к остановке транспортного сообщения. Большинство погибших являются пожилыми людьми. // МК