В Японії зажадали від Росії повернути Північні території

Йдеться про острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан та групу островів Хабомаї.

У Токіо 7 лютого, в День північних територій, провели мітинг, на якому вперше прозвучала вимога до РФ повернути “незаконно окуповані” японські острови біля берегів Хоккайдо. У Росії їх називають південними Курилами.

Як повідомляє Kyodo News, мітинг пройшов біля посольства Росії. Його головною метою було – продемонструвати непорушність позиції Токіо повернути під суверенітет Японії острови Курильської гряди – Кунашир, Ітуруп, Шикотан і групу островів Хабомаї.

За повернення утримуваних Росією островів на мітингу, зокрема, висловився прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

“Абсолютно неприйнятно, що північні території досі не повернуті після незаконної окупації їх Радянським Союзом 77 років тому”, – йдеться в ухваленій на мітингу заяві.

Японія і Росія – спірні території

7 лютого 1855 року Японія і Росія уклали договір про торгівлю, мореплавання і делімітацію кордонів, згідно з яким ці острови відносяться до японської території.

Японія стверджує, що незабаром після її капітуляції у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року СРСР незаконно захопив острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан і групу островів Хабомаї.

Через зазначені спірні території Росія та Японія так і не підписали мирну угоду після закінчення Другої світової. // УНІАН