Вдохновленные примерами РФ и Беларуси в Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты

Национальная полиция Никарагуа задержала пятого кандидата в президенты страны за месяц, сообщает CNN.

Всего в течение последних недель в стране по обвинениям в нарушениях национальной безопасности задержали 15 оппозиционных лидеров.

Как пишет CNN со ссылкой на заявление полиции, Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления был задержан по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Политик намеревался участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в Никарагуа в ноябре 2021 года.

В CNN отмечают, что Мора стал пятым кандидатом в президенты Никарагуа, задержанным с начала июня: со 2 июня под домашним арестом находится журналистка Кристиана Чаморро, 5 июня был арестован бывший дипломат Артуро Круз, 8 июня — политолог Феликс Марадиага и экономист Хуан Себастьян Чаморро. Всего за последние недели по обвинениям в нарушениях «национальной безопасности» были задержаны 15 оппозиционных лидеров.