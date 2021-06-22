Вдохновленные примерами РФ и Беларуси в Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты
Национальная полиция Никарагуа задержала пятого кандидата в президенты страны за месяц, сообщает CNN.
Всего в течение последних недель в стране по обвинениям в нарушениях национальной безопасности задержали 15 оппозиционных лидеров.
Как пишет CNN со ссылкой на заявление полиции, Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления был задержан по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Политик намеревался участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в Никарагуа в ноябре 2021 года.
В CNN отмечают, что Мора стал пятым кандидатом в президенты Никарагуа, задержанным с начала июня: со 2 июня под домашним арестом находится журналистка Кристиана Чаморро, 5 июня был арестован бывший дипломат Артуро Круз, 8 июня — политолог Феликс Марадиага и экономист Хуан Себастьян Чаморро. Всего за последние недели по обвинениям в нарушениях «национальной безопасности» были задержаны 15 оппозиционных лидеров.
Телеканал, ссылаясь на правозащитников, предполагает, что преследование оппозиции связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами, в которых намерен участвовать и действующий глава государства 75-летний Даниэль Ортега. Он возглавляет страну уже три срока подряд с 2007 года, а до этого пять лет был президентом в 1885-1990 гг.