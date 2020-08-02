ВДВ за Фургала: десантники Хабаровска также вышли на акцию протеста (фото, видео)

Назначенный на пост губернатора Михаил Дегтярев сначала заявлял, что с протестующими общаться не будет, но потом все же решил выйти к демонстрантам. Однако пока не очень понятно, как он собирается решать проблемы края и что вообще его ждет на посту главы региона.

Жители Хабаровска начали новую акцию протеста в день ВДВ в связи с арестом экс-губернатора Сергея Фургала. Как передает Би-би-си, шествие возглавили десантники, требующие «вернуть Фургала».

Не в фонтане

Как отмечают СМИ, сегодня людей на митинг вышло намного меньше, чем вчера. В акции принимают участие около 200-250 человек — теперь к протестующим также присоединились десантники в своей традиционной форме и c флагами.

При этом впервые за 22 дня митингов сегодня не состоялось дневное шествие. После полудня на площади Ленина собрались только несколько десятков человек, лозунгов никто не скандировал. Через час начался сильный дождь и немногочисленные присутствующие стали расходиться.

Также участие в акции людей в форме ВДВ подтвердила Новая газета. По их данным, на 20:00 по местному времени на улицу вышли около 150 человек. Среди них — люди в форме десантников, они стоят с флагами в честь дня ВДВ.

Акции протеста проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч. // anews.com