Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было ошибкой с геополитической точки зрения.

Об этом в интервью газете FAZ заявил вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает УНН.

«Геополитически «Северный поток-2″ был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права», — заявил Хабек.

Хабек напомнил, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать — для этих двух процессов нужны разные фирмы.

«Это условие не выполнено, — подчеркнул Хабек. — При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока — 2″, и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — отметил вице-канцлер.

Хабек также пригрозил Москве жесткими последствиями в случае военного конфликта между Россией и Украиной и допустил возможность того, что при таком развитии ситуации «Северный поток — 2» не будет запущен.

«Федеральное сетевое агентство принимает решения на основе законодательства. Другой вопрос, что произойдет, если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины и ситуация обострится. Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания», — сказал Хабек, отвечая на вопрос, могут ли провалиться планы по запуску трубопровода «Северный поток — 2».

Позиция канцлера

Хабек является представителем партии «Союз-90″/»зеленые», которая всегда выступала против проекта. В то же время канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что регулятор ФРГ принимает решения по «Северному потоку — 2», совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект.

Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена.