Влада Італії арештувала 11 вілл близького до Путіна російського олігарха

В Італії накладено арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії. Вілли належать російському олігарху Моше Кантору, який близький до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомило L’Unione Sarda.

Російського олігарха записали до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії у квітні. Його внесено до переліку як особу наближену до Путіна.

68-річний Кантор був власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив “Акрона”. Forbes оцінював його статки у 4,6 мільярда доларів. Після запровадження санкцій олігарх передав частку в управління менеджменту.

Через санкції італійський уряд вирішив накласти арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо. Нерухомість була зареєстрована на олігарха або осіб, які пов’язані з ним.

Зазначено, що після інформації про арешт в одній з резиденцій виявили українців, які залишили країну через російський напад. Видання припускає, що це пов’язано з українським походженням дружини Кантора.

Моше Кантору надали звання кавалера Великого хреста ордену “За заслуги перед Італійською Республікою” у 2013 році. Його нагородив тодішній президент Італії Джорджіо Наполітано. // Букви