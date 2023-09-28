«Влада» Нагірного Карабаху оголосила про припинення існування невизнаної республіки

У регіоні Нагірного Карабаху після операції азербайджанських військових представники “влади” невизнаної республіки НК (“Арцах”) заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am .

“Президент Республіки Арцах Самвел Шахраманян підписав указ про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року”, – зазначається у публікації.

Також наголошується, що цей указ набирає чинності відразу після публікації.

У ньому йдеться, що у зв’язку з “складною військово-політичною ситуацією, що склалася” і враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського “миротворчого” контингенту з представниками Азербайджану про те, що “забезпечується вільний, добровільний і безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, включаючи військово , що склали зброю, зі своїм майном на їх транспортних засобах Лачинським коридором”.

“Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування“, – йдеться у документі.

Місцеве населення має після “набрання чинності цього указу” ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими владою Азербайджану – “з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) у Нагірному Карабасі”.

Азербайджан провів військову операцію у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, що 19 вересня азербайджанські військові провели у Карабахському регіоні “антитерористичні заходи локального характеру”. В результаті цієї операції, що тривала один день, невизнана “республіка” капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні, та відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через Карабахський регіон.

Раніше в Міноборони Азербайджану вже показали конфісковану військову техніку, зброю та боєприпаси, вилучені в Карабасі.