Внаслідок стрілянини в лікарні в американській Оклахомі загинуло 5 людей

Загинув стрілець та його чотири жертви.

Унаслідок стрілянини у лікарні Святого Франциска міста Талса, штат Оклахома, загинуло четверо людей.

Про це пише BBC з посиланням на поліцію.

У правоохоронних органах підтвердили, що підозрюваний також загинув. Відомо також про поранених.

Правоохоронці повідомили, що вони ще працюють над очищенням кампуса медичного закладу.

Заступник начальника місцевої поліції Джонатан Брукс повідомив, що особа зловмисника ще не встановлена. Вважається, що смертельні вогнепальні поранення він завдав собі сам.

За його словами, у підозрюваного на місці події була довгоствольна вогнепальна зброя та пістолет. Його мотиві невідомі.

Брукс повідомив, що поліція отримала виклик про активного стрільця о 16:52 за місцевим часом і прибула на місце події протягом трьох хвилин.

Правоохоронці наразі опитують свідків події.