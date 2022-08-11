Вночі на військовому аеродромі «Зябровка», який Білорусь «здала» росіянам, пролунали вибухи

Офіційна версія – спалах двигуна “однієї з одиниць техніки”. Якої саме – не уточнюється.

Біля аеродрому “Зябровка”, що знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, вночі пролунали вибухи і було видно спалахи вогню.

Про це повідомляє “Беларускі Гаюн” із посиланням на кілька джерел.

За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше чотири спалахи. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше восьми спалахів.

Сьогодні вранці пресслужба Міністерства оборони Білорусі прокоментувала вибухи. Офіційна версія – спалах двигуна.

“У зв’язку зі зверненнями, які надходять до Міністерства оборони про спалахи, що сталися на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Про яку саме техніку йдеться, – не уточнюється.

Також провладні телеграм-канали почали писати, що на аеродромі все гаразд, і там “нічого позаштатного не відбувається”.

Аеродром “Зябровка” в Білорусі повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовано військову базу. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу “Іскандер – М” та дивізіон С-400.

7 серпня повідомлялося, що Росія розгортає додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку окупантам. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ. // LB.ua