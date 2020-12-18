Во Франции мужчина убил захваченную в заложницы жену и покончил с собой

Директор предприятия в Домоне (департамент Валь-д’Уаз), который взял жену в заложники, убил ее и покончил с собой.

Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, пишет УНН.

Ситуация продолжалась около трех часов, полиция все это время вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям.

Вооруженный мужчина вечером в четверг взял в заложники жену, а до этого несильно ранил на улице двух человек. Полиция исключила версию теракта, сообщив, что речь, скорее всего, идет о ссоре на бытовой почве.

Известно, что супруги находились в процессе развода, и жена неоднократно жаловалась в полицию на мужа, обвиняя его в актах насилия на бытовой почве.