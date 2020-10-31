Во Франции новое нападение. В Лионе неизвестный открыл стрельбу у православной церкви: ранен священник

В Лионе произошла стрельба у греческой православной церкви. Минимум один человек, священник, получил пулевое ранение, сообщает 31 октября Le Progrès.

Сообщается, что раненого эвакуировали на носилках. По данным Le Progrès, священник в момент эвакуации находился в сознании. Как передает RFI, он сказал, что не знает человека, который открыл стрельбу.

Источник France Télévisions сообщает, что священник в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся, его разыскивают.

Источник в полиции AFP, что огонь был открыт из обреза.