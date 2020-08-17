Во Франции задержали 16 чеченских мстителей. Глава МВД предложил «взглянуть другим взглядом» на просьбы об убежище

В минувшие выходные во французском городе Сен-Дизье в северо-восточной части Франции были задержаны 16 уроженцев Чечни. Трое из них были арестованы, подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, при них был найден «огромный» арсенал холодного оружия, включая ножи, бейсбольные биты и саблю.

По словам министра, полиция сорвала попытку чеченцев жестоко отомстить за нападение на члена их общины. В четверг в Сен-Дизье 30-летний чеченец был легко ранен в драке, и полтора десятка его соотечественников подозреваются в том, что приехали расправиться с обидчиком.

Трое арестованных были обвинены в организации акта мести с применением оружия. Будут ли в отношении них выдвинуты обвинения, решит судья. Однако прокурор региона Шомон уже заявил, что однозначно будет возбуждено уголовное дело по факту незаконной перевозки оружия и организации преступной группы.

Дарманен в связи с арестом чеченцев заявил: «Ни одно сообщество на территории республики не может брать закон в свои руки». Он отдельно заметил, что большинство представителей чеченской общины «просят убежища или имеют убежище» во Франции, и подчеркнул, что попросит власти «взглянуть другим взглядом» на просьбы о предоставлении убежища.

«Мы все знаем о том, что происходит в Чеченской республике и почему жители Чечни получают убежище на территории Франции. Но это не дает никому права устраивать на территории французского государства беспорядки, сводить счеты или устанавливать свои законы. И если кто-либо забывает об этом, то я напомню, что у нас есть для этого закон и суд», – сказал Дарманен в интервью местным СМИ.

Это уже третий инцидент за последние несколько месяцев с участием представителей чеченской диаспоры.

В июне в городе Дижон местные жители, выходцы из Северной Африки, избили 16-летнего подростка чеченского происхождения в одном из кальян-баров.

После этого в Дижон приехали около двух сотен чеченцев, которые, по их словам, «потребовали, чтобы виновников выдали или они сами пошли в полицию и сдались». После этого конфликт разгорелся с новой силой: несколько дней в городе продолжались беспорядки, были ранены несколько человек, сожжены более десятка машин, повреждены фасады домов. Местная полиция не смогла погасить конфликт собственными силами, и власти отправили в Дижон спецподразделения и усиленные наряды отдела по борьбе с организованной преступностью.

После этого мэр Ниццы Кристиан Эстрози, комментируя конфликт между чеченской и североафриканской диаспорами в Дижоне, заявил 16 июня в интервью телеканалу BFM TV, что чеченцы борются с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков. Около 50 представителей чеченской диаспоры подали на чиновника в суд за эти слова.

Точных данных о количестве чеченцев, проживающих во Франции, нет, поскольку они проходят по статистике как владельцы российских паспортов. // Настоящее время