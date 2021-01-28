Во Франции задержали подозреваемых в избиении украинского подростка

Во Франции задержали 9 подозреваемых в избиении украинского подростка. Их обвиняют в покушении на убийство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на FranceInfo.

Расследование нападения на 15-летнего Юрия продолжается, и в Ванве арестовали девять несовершеннолетних, подозреваемых в избиении украинца. Их взяли под стражу сегодня, 28 января, по обвинению “покушение на убийство”, “заговор с целью совершения преступления” и “кража с применением насилия”.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных районов столицы Франции избили подростка из Украины, его состояние тяжелое. Нападение произошло около 18:30 15 января, когда несколько подростков возвращались с занятий в местном колледже.

Как рассказала мать пострадавшего ребенка и очевидцы, на ребят напали около десятка человек в масках с битами и арматурой. Все жертвы нападения, кроме ее сына, успели убежать от злоумышленников.

Позже в СМИ сообщили, что мать Юрия подозревают торговли людьми.