Во Владивостоке бетонная плита рухнула на автомобиль (видео)
В российском Владивостоке автолюбитель едва не стал жертвой бетонной плиты, которая упала с крыши многоэтажного дома.
В этот момент владелец авто стоял рядом и чистил стекло. К счастью, он быстро среагировал и успел отпрыгнуть в сторону.
Момент падения бетонной плиты с крыши попал на видео.
Мужику из Владивостока после такого везения, нужно отметить второй день рождения
— #MDK (@mudakoff) November 19, 2020
Причиной падения плиты могла стать погода — в городе прошёл ледяной дождь, а на крыше дома оказалось много обледеневших проводов. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»Tweet