Во Владивостоке бетонная плита рухнула на автомобиль (видео)

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В российском Владивостоке автолюбитель едва не стал жертвой бетонной плиты, которая упала с крыши многоэтажного дома.

В этот момент владелец авто стоял рядом и чистил стекло. К счастью, он быстро среагировал и успел отпрыгнуть в сторону.

Бетонная плита рухнула на автомобиль – мужчина отбежал в последние секунды

Момент падения бетонной плиты с крыши попал на видео.

Причиной падения плиты могла стать погода — в городе прошёл ледяной дождь, а на крыше дома оказалось много обледеневших проводов. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

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