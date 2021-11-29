Во время президентства Саакашвили купил за госсредства картину нарисованную грудью — прокурор

Прокурор Амиран Гулуашвили заявил, что в бытность президентом Грузии Михаил Саакашвили приобрел за счет специальной службы государственной охраны “картину, нарисованную грудью”.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.

Прокурор отметил, что за этот рисунок было заплачено 16245 лари. По курсу, который был во время президентства Саакашвили, сумма составляет около 10 тысяч долларов.

“Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же за счет Специальной службы государственной охраны, и на этих документах также есть гриф секретности. Однако трудно представить, в чем был секрет”, — сказал Гулуашвили в эфире телекомпании “Имеди”.

Сообщение представителя прокуратуры прокомментировал основатель оппозиционной телекомпании “Мтавари ” и адвокат Саакашвили Ника Гварамия. В соцсети он назвал подобные сообщения “массовым психозом” в рядах сторонников правящей партии “Грузинская мечта” и поинтересовался: “А пришиты грудь к делу как доказательство?”

Кроме того, Гварамия сообщил, что для экс-президента “крайне принципиально” присутствовать на судебном процессе 2 декабря, где будет слушать так называемое «дело о пиджаках», то есть о растрате госсредств.

“Я не буду комментировать состояние здоровья Михаила Саакашвили. Мы говорили о втором деле. 2 декабря состоится рассмотрение дела о пиджаках. Для него крайне важно присутствовать на этом судебном процессе. Надеемся, что с этим не будет проблем и препятствий. Прокуратура сегодня пыталась помешать Саакашвили обратиться к грузинскому народу. Прокуратура также пытается посадить его на долгие годы, но это у них не получится”, — сказал Гварамия после посещения Саакашвили в Горийском военном госпитале сегодня вечером.