Вооруженные сторонники Трампа требуют остановить подсчет голосов

Эпопея с выборами в США продолжается. В среду, 4 ноября, так и не удалось определить победителя ни в гонке за президентский пост, ни в борьбе за контроль над обеими палатами Конгресса США.

Такая неопределенность заставляет нервничать не только политиков, но и миллионы простых американцев. В некоторых городах вооруженные сторонники Дональда Трампа пытались помешать работе избирательных комиссий, объясняя свои действия тем, что глава государства потребовал остановить подсчет голосов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Трамп обвинил демократов в том, что они осуществляют вброс бюллетеней в тех округах, где он уверенно лидировал. Президент утверждает, что наблюдатель от правительства зафиксировал неожиданное появление 53 неучтенных бюллетеней в округе Чатем, штат Джорджия. Административным центром округа является город Саванна, где у власти находятся демократы.

В результате Трамп подал судебные иски уже в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Джорджии. В первых двух он уже объявлен проигравшим, но отказывается признать это. В Джорджии пока обработаны 98% бюллетеней. Лидирует Трамп, но его отрыв от Байдена сократился до 0,5%. Это менее 23 тысяч голосов. У Байдена есть хорошие шансы выйти вперед и в этом штате, потому что сейчас считают в основном бюллетени, отправленные по почте. Так голосовали в основном сторонники демократов.

Байдену, чтобы стать президентом, достаточно одержать победу в любом из четырех штатов, где победитель еще не назван — Неваде, Джорджии, Северной Каролине или Пенсильвании. Ему не хватает всего 6 голосов выборщиков для этого.

В Неваде обработаны 75% бюллетеней. Байден лидирует с отрывом 0,6%. Это немного, но в этом штате демократы не проигрывали выборы с 2004 года.

Расклад по Джорджии описан выше. В Северной Каролине обработано 94% бюллетеней. Лидирует Трамп с отрывом 1,4%. В Пенсильвании успели посчитать пока 89% бюллетеней. Трамп впереди с отрывом 2,6%.

В среду, 4 ноября, в Филадельфии, крупнейшем городе Пенсильвании, сторонники Трампа провели митинг. На нем присутствовали сын Трампа Эрик со своей женой Ларой и личный адвокат президента Руди Джулиани. Они заявили, что Трамп победил в Пенсильвании и что дальнейший подсчет голосов не нужен, его следует остановить. При этом ни Эрик Трамп, ни Джулиани не привели никаких аргументов в пользу своих требований. Между тем в Пенсильвании еще не обработаны около 2 миллионов бюллетеней.

Команда Трампа также проводит массированных информационную атаку, ставя под сомнение победу Байдена в Аризоне. Этот штат делегирует 11 выборщиков. Об успехе Байдена в нем объявили еще рано утром 4 ноября. На данным момент в Аризоне обработано 88% бюллетеней. Трамп отстает от Байдена с разницей 2,4%. Это примерно 68 тысяч голосов. Штаб республиканцев утверждает, что их кандидат может одержать здесь победу и приводит следующее доказательство. Уже после того, как Байдена объявили в Аризоне победителем, Трамп добрал здесь еще более 13 тысяч голосов. Республиканцы считают, это доказывает, что борьба за 11 выборщиков от Аризоны еще не закончена.

Для контроля над Сенатом (верхняя палата Конгресса США) любая из партий должна получить 51 место. На данный момент у республиканцев и демократов пока по 48 мест. Напомним, до этих выборов сенатским большинством обладала Республиканская партия.

Палату представителей (нижняя палата Конгресса США) контролировали демократы. Для этого нужно иметь минимум 218 мест. Сейчас у Демократической партии подтверждены 204 места, у Республиканской — 190 мест. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»