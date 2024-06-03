Впали на коліна та почали… «протестувати»: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)

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У Росії дружини мобілізованих вийшли на протест до будівлі міністерства оборони РФ. Жінки вимагають, аби їхніх чоловіків повернули додому.

Про це повідомляє заступника керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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