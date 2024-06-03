Впали на коліна та почали… «протестувати»: дружини мобілізованих росіян вийшли під будівлю Міноборони РФ (відео)

У Росії дружини мобілізованих вийшли на протест до будівлі міністерства оборони РФ. Жінки вимагають, аби їхніх чоловіків повернули додому.

Про це повідомляє заступника керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він зауважив, що раніше російська влада визнала рух жінок мобілізованих «Путь домой» іноземним агентом.

«Фактично, режим Путіна почав війну з дружинами мобілізованих росіян, поки їх чоловіки зі зброєю перебувають у «СВО», – зазначив Коваленко.

На відео видно, що до будівлі під’їхала автівка для перевезення затриманих. «Зараз нас разом із маленькими дітьми запакують в автозак», – сказала одна з жінок.