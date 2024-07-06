Впливовий російський митрополит опинився у ліжку з юним монахом

Колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорій Алфєєв) звинуватив у сексуальних домаганнях хлопець, який працював у нього келійником.

Про це йдеться у розслідуванні, яке публікує «Нова газета. Європа».

Зазначається, що два роки тому Іларіона відправили керувати Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ. З того часу він встиг отримати угорський паспорт та купити маєток під Будапештом вартістю €4,9 млн. У нього деякий час служив келійником юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі.

Георгій розповів, що спочатку жив у своїй келії та бачився з митрополитом лише у справах, але вже за кілька тижнів Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству, на що хлопець погодився.

Якось Іларіон, як зазначив Сузукі, відвіз його на дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і відбувся його перший фізичний контакт із митрополитом. Потім вони все частіше стали проводити час у ліжку разом. При цьому безпосередньо до сексуального акту, як стверджує Георгій, не дійшло.

«Він (митрополит Іларіон – ред.) казав: «Я хочу відчувати тебе шкірою. Я як батько хочу вкладати тебе». Я не хотів, щоб він був у ліжку, але він тоді стукав у двері», – розповів Георгій Сузукі.

За словами хлопця, він був під постійним психологічним тиском, а у вересні 2023 року, коли спробував висловити невдоволення, почав отримувати від Іларіона погрози.

«Я не міг говорити прямо: «Владико, я не хочу з вами спати». Мені завжди було неприємно, але я боявся. Він високопоставлена ​​людина, і якщо їй протистояти, то буде дуже погано», – сказав Георгій.

Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяє подати судовий позов про наклеп.

Публічно митрополит Іларіон неодноразово схвалював російський закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» та заявляв про те, що людину можна «повернути» до традиційної у розумінні церкви орієнтації. Попри це версія юнака здалася деяким коментаторам досить переконливою.

Зазначимо, митрополит Іларіон вважався правою рукою та можливим наступником патріарха Кирила. Однак у червні 2022 року його раптово звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ та відіслали за кордон. // Главком