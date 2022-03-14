Я дозволяла зомбувати людей і мені дуже соромно: відеозвернення дівчини, яка увірвалася в ефір російського каналу з антивоєнним плакатом

«Те, що зараз відбувається в Україні — це злочин, і Росія — країна-агресор. Відповідальність за цю агресію лежить на совісті тільки однієї людини — Володимира Путіна. Мій батько — українець, моя мати — росіянка, і вони ніколи не були ворогами», — каже редактор в опублікованому відео.

За її словами, Росія повинна негайно зупинити «братовбивчу війну», і вона висловила надію, що народи України і Росії «ще зможуть примиритися».

«На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. І мені зараз дуже соромно за це. Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екрану телевізора, соромно за те що дозволяла зомбувати російських людей. Ми промовчали в 2014 році, коли все це тільки починалося, ми не вийшли на мітинги, коли Кремль отруїв Навального. Ми просто мовчки спостерігали за цим нелюдським режимом. І зараз від нас відвернувся весь світ. І ще 10 поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни», — заявила вона.

За даними The Insider та інших опозиційних російських ЗМІ, Овсяннікова була затримана. Доступ до запису ефіру на сайті Першого каналу, як повідомляється, закритий.

При спробі подивитися програму з’являється напис: «На вимогу правовласника заборонено до перегляду онлайн після ефіру».

Контекст

В ефір російського Першого каналу увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом.

Так, на відео, що просочилися в мережу, видно, що в той час, коли ведуча Андрєєва розповідає, що прем’єри росії і білорусі обговорювали західні санкції — за її спиною з’являється дівчина з антивоєнним плакатом з написом — «Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, вам тут брешуть».