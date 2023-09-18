Як Ілон Маск поширив побоювання щодо ядерної війни через ситуацію зі Starlink для України — історик Тімоті Снайдер

Про це пише The Guardian

Американський історик Тімоті Снайдер у своїй колонці поділився думкою, що рішення мільярдера Ілона Маска щодо відмови минулої осені розширити охоплення свого супутникового зв’язку Starlink зіграло на руку Росії, оскільки своїми діями він посилив побоювання щодо ядерної війни. Зі свого боку, засновник Tesla і SpaceX вважав, що вживає заходів, аби врятувати світ від Армагеддону.

Ілон Маск пояснював свої дії тим, що Росія, зокрема президент країни-агресора Володимир Путін, погрожували, що атака України по окупованій частині Криму призведе до ядерної відповіді РФ.

“Це була брехня. Україна провела в Криму десятки операцій, деякі з них – досить видовищні. Це видається абсурдним, але жодне з них не призвело до ядерної війни. Чистий ефект таких операцій був деескалаційним, оскільки такі атаки зменшують можливості Росії атакувати територію України”, – зауважив Тімоті Снайдер.

Він наголосив, що коли Україна атакувала російські військові кораблі – відповіддю РФ було обіцянка їх відремонтувати. Історик пояснює це тим, що росіяни усвідомлюють, що під час війни інша сторона теж відбивається.

Після понад 1,5 року повномасштабної війни у світі зрозуміли, що безперервні ядерні погрози Росії є психологічною операцією, спробою налякати Україну та її союзників, щоб вони здалися. Тому заяви Маска про запобігання ескалації лише “перепаковують російську пропаганду та допомагають їй знайти нову аудиторію” і забезпечують платформу для “російської брехні, яка має на меті деморалізувати”.

“Якби Україна капітулювала, то урок для решти світу був би зрозумілим: ви повинні мати ядерну зброю – або щоб шантажувати, або щоб уникнути шантажу. Українці сприйняли це рішення напружено, адже якщо зброя підірветься, це буде на їхній території. Маск, якому не загрожувала жодна небезпека, натомість вирішив піддатися ядерному шантажу, тим самим заохочуючи його ще більше”, – зауважив Снайдер.

На його думку, дії американського мільярдера продовжили війну, бо без зв’язку істотний прогрес був неможливим. Разом з тим, що західні союзники вчасно не надали зброю і були обмеження Starlink – російські військові встигли побудувати укріплення та замінувати територію, що значно ускладнює цьогорічний український контрнаступ. Як відомо, щільно замінована територія є однією з основних проблем під час бойових дій.

Тімоті Снайдер заявив, що “Маск подвоїв, поширюючи ту саму російську пропаганду, яка обдурила його, і наближаючись до спільної фашистської позиції з Путіним”. Крім того, вони обидва звинувачували в антисемітизмі євреїв.

“Олігархи будуть боягузами, орієнтованими на фантазії про втечу до Нової Зеландії, чи на Марс, чи про безсмертя, чи що завгодно, позбавлені можливості важкого вибору, який нам доведеться робити серед криз, які вони посилюють. Серед інших жахливих речей Путіна, війна в Україні була олігархічною примхою, заснованою на фантазії, що України не існує, а її народ хоче бути росіянами. Є речі настільки дурні, що треба бути мультимільярдером, щоб у них повірити; але коли все піде не так, інший мультимільярдер запропонує ще дурнішу допомогу, як це зробив Маск для Путіна”, – підкреслив історик.

Він резюмував колонку думкою, що “сюжет про суперменів-олігархів – справді вигаданий, але в реальному світі він завдає реальної шкоди”. // Букви