Як у Пакистані банда з восьми людей на чолі з лікарем продавала органи багатіям

У Пакистані заарештували банду з восьми людей на чолі з лікарем, який нелегально вирізав у людей нирки для пересадки багатим клієнтам. Деякі донори, як каже влада, не давали згоди на операцію.

Керівник уряду пакистанської провінції Пенджаб Мохсін Накві сказав у неділю на пресконференції, що операції з видалення нирки лікар Фавад Мухтар проводив удома, причому часто без згоди пацієнтів-донорів, повідомляє BBC.

За словами Накві, лікарю асистував під час операцій автомеханік за професією; він також допомагав залучати на операцію пацієнтів лікарень.

Змовники провели 328 операцій, при цьому щонайменше три донори в результаті померли.

За даними слідства, заарештовані продавали нирки по 10 мільйонів рупій (120 тисяч доларів) для іноземних пацієнтів і по три мільйони рупій для пакистанських.

Мохсін Накві повідомив, що лікаря Мухтара заарештовували вже п’ять разів, але він щоразу за допомогою корумпованих поліцейських опинявся на свободі.

Банда торговців нирками діяла переважно у 13-мільйонному Лахорі, у місті Таксіла неподалік столиці, Ісламабада, а також у пакистанській частині Кашміру.

“Нелегальних операційних й трансплантацій насправді значно більше. Це ті, про які ми маємо підтвердження”, — сказав Накві.

Торгівлю людськими органами у Пакистані законодавчо заборонили у 2010 році. Сподіваючись зупинити масовий продаж органів за кордон самими донорами, лікарями та посередниками, влада запровадила жорсткі покарання за неї: десять років в’язниці та величезні штрафи.

Але це не допомогло: торгівля органами в Пакистані з його бідним населенням та корумпованими правоохоронними органами, як і раніше, процвітає.

У січні поліція в Пенджабі накрила іншу банду торговців органами, знайшовши в підпільній операційній зниклого 14-річного хлопчика з видаленою ниркою.