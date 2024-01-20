Японія стала п’ятою країною, яка доставила космічний апарат на Місяць

Японія заявила, що її роботизований космічний корабель SLIM здійснив м’яку посадку на поверхню Місяця, проте його сонячні батареї не змогли виробляти електроенергію, можливо, через те, що розташовані під неправильним кутом.

Про це повідомляють Washington Post та Reuters.

За словами генерального директора Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Хітоші Кунінака, більшість обладнання посадкового модуля працює. Він уже зв’язувався із Землею, що свідчить про те, що він не розбився.

Проте існують проблеми з електрозабезпеченням. Незрозуміло чому, але сонячна батарея, встановлена на кораблі, не виробляє електроенергію. Припускається, що сонячні панелі розташовані під неправильним кутом.

«Потрібно 30 днів, щоб на Місяці змінився сонячний кут. Отже, коли напрямок сонячного світла зміниться, світло може потрапити на сонячну батарею», — пояснив Кунінака.

Поки JAXA не вдаватиметься до ризикованих дій і сподівається, що зміна кута сонячного світла допоможе з електроживленням.

Хай там що, а Японія стала п’ятою країною, яка здійснила м’яку посадку на Місяць. До неї це робили лише Радянський Союз, Сполучені Штати, Китай та Індія. Жодна приватна компанія поки не спромоглася це здійснити.

Японський космічний корабель, відомий як SLIM, або «Розумний посадковий апарат для дослідження Місяця», розміром приблизно з вантажівку, використовував камери та датчики для точної посадки, що здатні розпізнавати перешкоди, наприклад, великі валуни.

＼Finally from 23:00 JST today／

[SLIM Moon landing: live broadcast 🌓] Jan. 19 (Fri) 23:00~ JST

🔗 https://t.co/FTjt0Dm4tk

Please support SLIM as they take on the challenge of a high-precision pinpoint landing✨ You can send us your messages using the hashtag #SLIMMoonLive 📣 pic.twitter.com/L7i1QWOy4v — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 19, 2024