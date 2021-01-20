Японский премьер заявил, что суверенитет Токио распространяется на Курилы, контролируемые РФ

“Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) — это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства”, — сказал он в ответ на один из вопросов лидера главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Юкио Эдано.

При этом Суга отметил, что Япония намерена продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон.

Отметим, что осенью прошлого года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему двух стран. Ранее он заявил, что Токио “должно обсуждать с РФ принадлежность всех южных Курил”.

Отметим, что весной 2020 года МИД Японии вернуло в официальные документы положение о возвращении Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно заявлял, что “российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению”.