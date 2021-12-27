Ярый российский украинофоб Егор Просвирнин, выпал голым с ножом и баллончиком в руках из окна элитного дома в Москве и разбился насмерть

Русский националист, публицист Егор Просвирнин умер в возрасте 35 лет, сообщил политик Роман Юнеман со ссылкой на супругу умершего. Это подтвердили корреспонденту Радио Свобода друзья погибшего. Агентство ТАСС сообщает, что он выпал из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы.

Как отмечает издание МК, голый мужчина с ножом и газовым баллончиком выпал из окна квартиры в 15.40. Опознать его удалось не сразу – у мужчины не было при себе документов. Позднее на место событий прибыли его родственники.

Широкой публике Просвирнин был известен как главный редактор националистического издания «Спутник и Погром». Оно поддерживало российских боевиков на Донбассе, войну РФ против Украины и оккупацию Крыма, но было закрыто после блокировки Роскомнадзором и сервисом для оплаты подписок, который использовала редакция.

Просвирнин родился во Владивостоке, после переезда семьи в подмосковный Реутов поступил в РГГУ, начал карьеру журналиста в изданиях о видеоиграх. Став популярным блогером, открыл «Спутник и Погром». Издание большую часть времени критически относилось к Кремлю и российской власти, поддержав её во время оккупации Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

В январе 2016 года публицист, вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим полевым командиром донбасских сепаратистов Игорем Стрелковым и другими известными националистами создали организацию «Комитет 25 января». Позднее оно было переименовано в «Общерусское национальное движение», организация фактически прекратила существование сразу после учреждения.