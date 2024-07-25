ЄС не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Україною про російську нафту

Угорщина та Словаччина, які отримали звільнення від загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після вторгнення Росії в Україну, звернулися до Єврокомісії з проханням закликати Київ зняти санкції з “Лукойлу”. Київ нещодавно ухвалив рішення припинити транзит продукції “Лукойлу” трубопроводом “Дружба”, що може скоротити постачання нафти в ці країни.

Про це пише Financial Times.

Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив, що Брюсселю потрібен час для збору доказів та оцінки правової ситуації. На зустрічі торгових представників держав-членів ЄС 11 країн підтримали цей підхід, жодна з них не стала на бік Угорщини та Словаччини.

Угорщина та Словаччина вважають, що Київ має відновити транзит нафти, оскільки продукція з цієї нафти важлива для їхньої економіки. Однак ЄС не поспішає втручатися, наголошуючи на необхідності зібрати більше інформації.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина допомагає Україні реверсом газу та продажем електроенергії, і наголосив на необхідності змінити позицію щодо “Лукойлу”. Представники Угорщини від коментарів відмовилися.

Довідка. Україна ввела санкції проти “Лукойлу” ще у 2018 році, які включали заборону на виведення капіталів, обмеження торгових операцій та заборону на участь у приватизації. У червні цього року обмеження розширили, включаючи транзит. // Букви