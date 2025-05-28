ЄС почав розслідування щодо порносайтів, які не забороняють доступ неповнолітнім

27 травня Європейська Комісія почала розслідування щодо чотирьох великих порносайтів, звинувачуючи їх у порушенні правил, які захищають неповнолітніх від доступу до контенту для дорослих.

Джерело: CNN.

Мовиться про такі порносайти як Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos. Зазначається, що вони не застосовують достатньо заходів, аби заборонити дітям доступ до своїх вебсайтів.

Захист неповнолітніх від доступу до порнографії є невіддільною частиною Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), який набрав чинності у 2022 році та стосується всіх платформ, які використовують у країнах блоку.

“Онлайн-платформи повинні гарантувати, що права та найкращі інтереси дітей є центральним під час розробки та функціонування їхніх послуг”, – наголосили у Єврокомісії.

Відтак блок вимагає, аби було ухвалено відповідні заходи для забезпечення безпеки неповнолітніх в інтернеті.

Єврокомісія наполягає, що порносайти, щодо яких розпочато розслідування, не використовують ефективні інструменти для заборони дітям переглядати контент.

“Онлайн-простір повинен бути безпечним середовищем для навчання та спілкування дітей. Наш пріоритет – захистити неповнолітніх та дозволити їм безпечно перебувати у мережі”, – наголосили у Єврокомісії.

У грудні 2023 року ЄС додав Pornhub, Stripchat та XVideos до списку “дуже великих онлайн-платформ” – класифікація, яка вимагає жорсткіших стандартів під час перевірки віку, модерації контенту та прозорості відповідно до DSA.

Напередодні Єврокомісія виключила Stripchat з даної класифікації, бо середньомісячна кількість активних відвідувачів сайту у ЄС не досягає значення, необхідного для цієї класифікації. // Букви