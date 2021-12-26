Юрист «Комитета против пыток» рассказал о похищении почти сорока его родных в Чечне

Сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев рассказал в своем инстаграме, что «кадыровцы похитили» около сорока его родственников, живущих в чеченском селе Гойты и в Грозном.

«Мне причина похищений неизвестна, и требования не объявлялись. Я не понимаю, почему их держат в заложниках. Может быть, это потому, что я правозащитник и работаю по Чечне. Может быть, кадыровцы подозревают, что я причастен к оппозиционному [телеграм]-каналу «Адат»», — написал он, добавив, что не имеет отношения к этому каналу.

«Медиазоне» Янгулбаев сказал, что похищения начались 22 декабря, но узнал он об этом только вчера. Юрист насчитал 37 похищенных, но отметил, что «цифра может быть чуть меньше или чуть больше».

По его словам, «Комитет против пыток» отправил в Чечню юристов, которые выяснили, что часть родственников Янгулбаева уже отпустили.

«Юристы общались напрямую с этими людьми, эти люди им ответили, чтобы о них не писали нигде, ни в какие инстанции. От этих людей известно, что они требуют не критиковать Кадырова, не писать ничего плохого про него. Связываю я все эти похищения с тем, что оппозиционные взгляды я могу иметь», — говорит он.

Тем не менее, Янгулбаев сегодня подал сообщения о преступлениях в интернет-приемную Следственного комитета России.

Он отметил, что не общается со своими родственниками: «Когда ты, грубо говоря, противопоставляешь себя власти Чечни, то твои родственники автоматически не могут с тобой общаться».

С начала недели уже несколько живущих за границей чеченских блогеров рассказали о похищении своих родственников и однофамильцев.

Живущий в Германии директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев говорил, что его «бывший родственник» передал родителям голосовое сообщение с просьбой записать ролик, в котором Арцуев будет отрицать связь с задержанными. По словам блогера Минкаила Мализаева, похитили всех его родственников по материнской и отцовской линии.

Критик Кадырова Тумсо Абдурахманов, живущий в Швеции, рассказал, что силовики похитили его двоюродных и троюродных дядей, братьев, сестер и племянников. Уехавший в Турцию Хасан Халитов сообщил о пропаже отца, братьев и еще пяти родственников.

Также чеченская правозащитная организация «Вайфонд» сообщала о похищении родственников учредителя проекта Мансура Садулаева. // Медиазона