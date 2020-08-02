З Польщі депортували українця, який нелегально перебував у країні більше 2-х років

52-річного громадянина України затримали в Кракові.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, українець вийшов з польської в’язниці, де відсидів 3 роки і 6 місяців за злочини, скоєні у 2002-2003 роках.

Йдеться про торгівлю людьми, постачання жінок до екскорт-агенцій, побиття дівчат з України, яких він погрозами змушував займатися проституцією.

Після виходу на волю виявилося, що чоловік 2 роки і 3 місяці(827 днів) нелегально знаходився на території Польщі. Через це проти нього розпочали адміністративне провадження.

Чоловіка визнали таким, що загрожує безпеці і порядку на території Польщі, тому його депортували: під конвоєм привезли на прикордонний перехід у Медиці й передали українській стороні. // Діло