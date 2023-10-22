Захарова – шмара, Путін старий, а Медведєв – г*вно: звільнений пропагандист Соловйова передрік розпад Росії (відео)

Євген Сатановський, якого днями Соловйов звільнив через наїзд на Марію Захарову, зробив прогноз про період розпаду Росії.

Російський пропагандист Євген Сатановський, який у нещодавньому минулому працював на телеканалі Соловйов Live, відзначився прогнозом про розпад Росії після скандального звільнення.

В рамках свого “домашнього” ефіру Сатановський оголосив, що для Росії “час X” настане в 30-х роках. За його словами, у РФ в майбутньому не буде сильного лідера: Путін “старіє”, а Медведєв, який раніше вже був замість Путіна президентом Росії – приклад “слабенького г*вна” при владі, заявив Сатановський.

“Для нашої країни “час X”, можливість розпаду, буде десь в 30-ті роки. Тому що Путін не вічний – він старіє. Як завжди, сильні лідери беруть за себе слабеньких, а Путін дуже сильний з точки зору утримання влади, хоча, це окрема тема – що я думаю з приводу того, як він керує країною, і як він підбирає кадри. Ну, значить з цих кадрів якесь дрібне, слабеньке г*вно він на своє місце і поставить. Ось, вже Медведєв був прикладом”, – заявив Сатановський.

Сатановський змусив Соловйова публічно вибачатися через Захарову

20 жовтня в мережі з’явився фрагмент ефіру Сатановського, в якому він назвав представника МЗС РФ Марію Захарову “п’яною шм*рою”. Таким чином він прокоментував її заяву, зроблену на підтримку бойовиків ХАМАС, які ведуть війну з Ізраїлем.

Наступного дня на слова Сатановського відреагував топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов. Він оголосив, що звільняє Сатановського з телеканалу Соловйов Live у зв’язку з “несправедливими” словами щодо Захарової. // УНІАН