«Заслуги» депутата, обвиненного в домогательствах, Путин оценил орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указом президента России награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу

Об этом говорится на сайте комитета.

Судя по фотографиям, государственную награду Слуцкому вручал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. С момента обвинений в харассменте в 2018 году нынешняя награда стала для Слуцкого первой, отмечает «Подъём». Кроме того, заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой удостоен Ордена Почета.

В начале 2018 года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Так, в разговоре с Рустамовой, которая хотела взять у депутата комментарий о визите в Россию на тот момент кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, Слуцкий называл журналистку «зайчуткой» и зайчонком, предлагал трудоустройство, если она уйдет из ВВС, советовал ей расстаться с женихом и стать его, Слуцкого, любовницей. По словам Рустамовой, беседа велась не под запись, но депутат знал о включенном диктофоне. Журналистка также рассказала, что парламентарий во время той встречи провел рукой по ее лобку вверх.

Слуцкий отрицал все обвинения и отделался только извинениями перед теми, кому «причинил любые переживания». Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата, более того, заявила об «избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц».

После этого ряд СМИ отозвали своих корреспондентов из Госдумы или объявили бойкот Слуцкому, а во всех материалах, где упоминалось его имя или Госдума в целом, отмечали, что нижняя палата оправдывает харассмент. А Фонд борьбы с коррупцией ФБК* выпустил несколько расследований о Слуцком. В одном из них сообщалось, что пентхаус жены депутата в комплексе «Кутузовская ривьера» стоимостью около 400 миллионов рублей был получен от девелопера Сергея Полонского в качестве взятки. Полонский подтвердил эту информацию, отметив, что следственные органы на его заявление не отреагировали.

ФБК* также выяснил, что Слуцкий на протяжении 10 лет арендует прилегающий к даче лесной участок на Рублевке площадью один гектар, но ни разу его не задекларировал. А изучив расширенную декларацию Слуцкого об имуществе и доходах, Фонд уличил его в махинациях с роскошными автомобилями. // NEWSru.com