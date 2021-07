Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин.

Про це повідомляють #Букви.

Безос відправився у космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. Його супроводжували брат Марк Безос, 82-річна американська пілотеса і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

Зазначимо, що Безос здійснив політ у космос на борту 18-метрової повністю автоматизованої ракети New Shepard. Вона не потребувала управління з боку екіпажу.

This is the moment Jeff Bezos, the world’s richest man, lifted off into space aboard his Blue Origin spacecraft. https://t.co/FYxACjTzz3 pic.twitter.com/QIacxYNzPP

Політ транслювали на сайті компанії Безоса BlueOrigin. Під час місії операторка постійно підтримувала зв’язок з екіпажем. Зокрема, вона перепитувала, як почуваються члени екіпажу. Схоже, самопочуття усіх учасників місії було чудовим, адже у відповідь вони радісно вигукували “Це неймовірно”, “Це найкращий день у житті”.

Перебуваючи у невагомості, члени екіпажу емоційно коментували свій стан радісними вигуками й називали себе “найщасливішим екіпажем”.

Через вісім хвилин після зльоту ракета повторного використання приземлилась на стартовому майданчику.

Водночас капсула з екіпажем повернулась на Землю на парашуті через кілька хвилин. Для м’якого приземлення інженери BlueOrigin використали так звану “систему зворотної тяги”, яка створює повітряну подушку під транспортним засобом. Місія тривала 10 хвилин 22 секунди.

Jeff Bezos and three passengers return to Earth after historic flight to edge of space. https://t.co/A0eR1oJLjm pic.twitter.com/mDns7rQbkQ

Зазначимо, що цей політ у космос став унікальним ще й тому, що на борту одночасно перебували наймолодша й найстаріша людини в історії космічних польотів – 18-річний студент Олівер Деймен й 82-річна авіаторка Воллі Фанк.

BlueOrigin вже прокоментувала успішний політ Безоса у космос. У компанії кажуть, що сьогодні відкрили двері, через які пройдуть ще тисячі людей.

Congratulations to all of Team Blue past and present on reaching this historic moment in spaceflight history. This first astronaut crew wrote themselves into the history books of space, opening the door through which many after will pass. #GradatimFerociter #NSFirstHumanFlight

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021