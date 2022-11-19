Засновницю стартапу Theranos засудили до 11 років в’язниці за шахрайство

Суд у Сан-Хосе, Каліфорнія (США) засудив засновницю Theranos Елізабет Голмс до 11 років і трьох місяців тюремного ув’язнення за обман інвесторів щодо її нині неіснуючого стартапу з тестування крові, який колись оцінювався в 9 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Окружний суддя США Едвард Давіла засудив Голмс за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві з інвесторами і одним пунктом звинувачення в змові. Присяжні визнали 38-річну Голмс винною в січні після судового розгляду, який тривав три місяці.

Очікується, що її адвокати проситимуть суддю дозволити їй залишитися на волі під заставу на час розгляду апеляції.

Як додає NYT, Голмс також повинна відшкодувати завдані інвесторам збитки в розмірі 121 мільйона доларів. Засновниця стартапу має з’явитися до в’язниці для відбуття терміну 27 квітня 2023 року.

Помічник прокурора США Джефф Шенк сказав судді перед винесенням вироку, що 15-річний термін ув’язнення буде “заявою про те, що мета не виправдовує засоби”.

Натомість адвокат Голмс Кевін Дауні закликав на слуханнях до поблажливості до своєї клієнтки, заявивши, що “на відміну від людини, яка скоїла “великий злочин”, вона не була мотивована жадібністю”.