Зацепило? Роскомнадзор потребовал удалить видео Невзорова о сексуальном насилии попов над детьми

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить с сайта радиостанции видео журналиста Александра Невзорова, в котором он рассуждает о сексуальном насилии христианских священнослужителей над детьми во Франции.

Предупреждение ведомства опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Как сказано в документе, в видео «Путин на дискотеке, Певцов в думе, педофилы в церкви, Собчак в аварии и ордена за садизм. Наповал» есть информация, «возбуждающая социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям».

Венедиктов написал: «Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению». На странице сайта «Эха Москвы», где раньше был ролик, опубликовали копию предупреждения Роскомнадзора.

В видео Невзоров упоминает РПЦ, а потом говорит о расследовании случаев сексуального насилия в Римско-католической церкви во Франции. По данным независимой комиссии, с 1950 года от действий служителей Французской католической церкви пострадали 216 тысяч детей, передавал CNN. // Медиазона