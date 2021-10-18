«Железные дровосеки женятся?»: в России сваяли очередной уродливый памятник (фото)

Монумент назвали самым страшным памятником в городе.

В российском Павлове возле здания ЗАГСа появилась пугающая скульптура молодоженов.

В соцсетях монумент называют «ужасом», «дровосеком со страшилищем» и сравнивают с воронежским памятником Аленушке, пишет NN.ru.

«Меня поразило, что наш город, где есть художественный техникум, где проводят выставки наши художники павловские, вышло такое произведение. Просто взбунтовался и выложил по всем соцсетям», – рассказал местный житель Александр Тягин, который сфотографировал памятник и опубликовал фото.

«Расцвет убожества», «Железные дровосеки женятся?», «Уродство и бездарность, возможно еще и воровство», «Уроды не эта пара, они пострадавшие. Уроды те, кто это состряпал и водрузил», «По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули», «Когда хотели сделать по красоте, а получилось по пьяни», «Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище», «В городе мастеров кузнечного дела это уродство – как плевок в лицо жителям!», «Самый страшный памятник в нашем городе!».

До этого в Воронеже снесли памятник Аленке, который напугал местных жителей.

А в Москве установили скульптуру в виде большой кучи «искусства». // УНИАН