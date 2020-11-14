Женщина лишила жизни своих дочерей после просмотра фильма о торговле органами

В американском городе Лас-Вегасе местная жительница Аманда Шарп-Джефферсон убила двух своих дочерей после просмотра фильма о торговле человеческими органами.

О страшном случае рассказывает «Яндекс» со ссылкой на KTNV-TV.

По словам отца семейства, он обнаружил тела детей после того, как вернулся с работы. Мужчина утверждает, что Аманда утопила дочерей в ванной, а затем сложила тела друг на друга в кровать.

Там же их и обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции.

Отмечается, что в ходе первоначального допроса полицейские пытались выяснить, что произошло в доме, но мать уходила от разговора и лишь пыталась узнать, сколько могли бы стоить детские органы. При этом уже в ходе последующего допроса она заявила, что у неё нет детей, а все «улики», в том числе коляски и кроватки, были подброшены.

По мнению экспертов, к которым обратились правоохранители, женщина испытала большой шок от просмотра фильма о торговле человеческими органами и не совсем контролировала свои действия. Впрочем, окончательную причину убийства должно установить следствие. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»