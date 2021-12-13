Женщина заказала убийство бывшего мужа через сайт, который сдавал всю информацию о заказчиках полиции

52-летняя Венди Уэйн из Мичигана хотела убить своего бывшего мужа. Для этого она искала киллера на сайте, обещавшем «решить щекотливую ситуацию». Оказалось, что сайт фейковый, и его автор передает информацию о «заказчиках» полиции.

Об этом сообщает CNN.

Уэйн нашла сайт Rent-A-Hitman в июле 2020 года. На вэб-сайте указано, что у компании 18 тысяч оперативников, которые могут выполнять работу в любой точке Соединенных Штатов. Также были отзывы довольных клиентов: одна женщина якобы написала, что поймала мужчину на измене с няней, после чего Rent-A-Hitman помог ей снова стать одинокой.

Венди Уэйн заполнила форму на сайте, чтобы получить консультацию. Женщина писала: «Я предпочитаю не идти в тюрьму. Спасибо за ваше время». Она предлагала заплатить 5 тысяч долларов за убийство ее бывшего супруга.

Однако есть нюанс – Rent-A-Hitman на самом деле никогда никого не убивали. Автор ресурса Боб Иннес создал сайт для того, чтобы рассказывать о кибербезопасности. Он разместил на сайте информацию, намекавшую на то, что он не занимается убийством людей.

По словам Иннеса, 18 тысяч «оперативников» — это примерное количество правоохранителей по всей стране. А внизу на сайте есть ссылка, направляющая пользователей в Центр жалоб ФБР на преступления в интернете. Боб также оставил ссылку на фейковый закон о защите киллеров.

Но некоторые люди все равно верят, что могут нанять убийцу из-за Rent-A-Hitman. Боб Иннес говорит, что получил более 400 писем от людей, которые хотели найти киллера, стать убийцами или желали напугать друзей.

Мужчина передает полиции информацию не обо всех «заказчиках». Через день после обсуждения деталей Иннес спрашивает, до сих пор человек хочет нанять убийцу и хочет ли он связаться с оперативником. Если оба ответа утвердительны, информацию о «заказчиках» получает полиция. Иннес не сообщает правоохранителям о передумавших людях.

Венди Уэйн не отказалась от намерений убить своего бывшего мужа. Она встретилась с военным, представившимся киллером. Женщина передала «убийце» домашний и рабочий адреса бывшего и его график работы. Также она дала 200 долларов на транспортные расходы.

Уэйна задержали, а в ноябре 2021 года она признала свою вину. Приговор по делу должен быть оглашен в январе 2022 года, женщине грозит до 9 лет тюрьмы. // Преступности.НЕТ