Жену научного работника осудили за обвинение супруга в педофилии

Ее привлекли к уголовной ответственности за ложный донос

По навету супруги чуть было не превратился в педофила начальник отдела крупного конструкторского бюро, разрабатывающего бортовые системы самолетов. Жена специалиста-испытателя заявила в полицию, что он развращал родного ребенка и пасынка. Мужчину даже арестовали, но в итоге на скамье подсудимых оказалась доносчица.

Как стало известно «МК», некрасивая история произошла весной этого года в подмосковной Дубне. 38-летняя женщина сообщила в полицию, что ее муж попытался растлить 6-летнюю родную дочь и ее 12-летнего сына от первого брака. Подробности звучали омерзительно. Разумеется, научного работника сразу же задержали. Не помогли ни заступничество коллег, ни солидный послужной список (подозреваемый руководил отделом и был на хорошем счету). Более того, дети подтвердили показания матери.

Однако буквально через месяц ситуация резко изменилась. Экспертиза и более подробный допрос членов семьи заставили следователей предположить, что жена «развратника» выдумала всю эту историю. Поняв, что ей не выкрутиться, женщина сама написала признание в ложном доносе. Она часто ссорилась с мужем и, видимо, модное в наши дни обвинение в педофилии выбрала в качестве орудия мести. Кстати, дама была почему-то уверена, что мужа задержат лишь на несколько дней. Для него же недели в СИЗО стали настоящей пыткой. Вдобавок сорвалась важная операция, которую научному работнику должны были сделать в СИЗО.

В ходе следствия уже в отношении жены сотрудник КБ заявил, что простил ее, и даже предложил закрыть уголовное дело за примирением сторон. Но фантазерше все-таки пришлось ответить за заведомо ложный донос. Дубненский суд приговорил ее к штрафу в размере 250 тысяч рублей. А оболганный супруг в свою очередь отсудил у государства за незаконный арест 120 тысяч рублей (вместо заявленный 1,53 млн).