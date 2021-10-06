Жителя уральского села оштрафовали на ₽60 тыс. за комментарий об обнулении Путина, не было упоминаний конкретных имен и фамилий, а был синоним слова «лысый», и судья решил, что все понятно

В РФ, Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию на решение Шалинского районного суда о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей местному жителю Сергею Усольцеву, которого обвинили в оскорблении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях в соцсети «ВКонтакте». Об этом говорится в телеграм-канале «РОСштраф», где был объявлен сбора денег Усольцеву на оплату штрафа, отмечает издание Znak.com.

Яромир Романов / Znak.com

Как ранее рассказывал Znak.com адвокат Роман Качанов, в постах Усольцева не было упоминаний конкретных имен и фамилий представителей власти, но суд сам решил, какой эпитет относится к той или иной личности. Например, в одном из словосочетаний единственной характеристикой был синоним слова «лысый». Имя человека, о котором идет речь, указано не было, но судья сам решил, кого житель Шалинского района имеет в виду.

Усольцев в комментариях раскритиковал поправки Конституции РФ, обнуление президентских сроков и увеличение пенсионного возраста. Адвокат Роман Качанов также рассказывал Znak.com, что комментарии были датированы 3 мая 2020 года. По этой категории дел срок давности преступления составляет три месяца.

Тем не менее на мужчину возбудили два административных дела по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Распространение в сети „Интернет“, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации»).

«Сергей живет в деревне Гора, в 40 километрах от поселка Шаля Свердловской области. Сумма 60 тыс. рублей для деревенского жителя — огромная. Недавно умерла тяжелобольная супруга Сергея, за которой он ухаживал. Минсоцполитики выплачивало ему за уход социальную пенсию 1380 рублей в месяц, теперь и этого дохода нет. Скоро Сергею исполняется 60 лет, но, по новым законам, на пенсию Усольцев выйдет только в 2024 году. На работу устроиться тоже пока не удалось — возраст предпенсионный, а в деревне и молодым работы не хватает», — говорится в телеграм-канале «РОСштраф».