Знахабніла від безкарності Росія погрожує європейській країні «українським сценарієм»

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість.

Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Балканський оглядач.

«Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа — наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати», — заявив Калабухов.

Він зазначив, що не думає, що «в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО», тому що в країні «немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин».

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, «аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію».

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

«Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ», які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, наголосив Комшич. «Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини», — підкреслив голова Президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не «приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну».

«Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії та Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах», – сказав Комшич.

Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році.

В той же час сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.