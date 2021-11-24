Что нужно новой Беларуси, милиция или полиция? Вопрос не только в названии

Данный вопрос в последнее время в Беларуси задают все чаще и чаще. Особенно актуальным он стал после августовских событий 2020 года, когда сотрудники милиции применили беспрецедентное насилие, сопряженное в том числе с убийствами, пытками, изнасилованиями, в отношении участников мирных акций протеста. Поэтому слово «милиция» для большинства беларусов ассоциируется не иначе как с «карателями».

Обратимся к истории

Слово милиция (от латинского militia воинство, войско) означает нерегулярное войско, народное ополчение, часто на добровольной основе. На территории Беларуси милиция была образована 4 марта 1917 года, когда Михаил Фрунзе был назначен начальником милиции в г. Минске. Она состояла из добровольцев, в большинстве своем не имеющих никакого специального образования, крестьян, рабочих и бывших солдат, и представляла собой непрофессиональный временный орган, созданный для наведения порядка на занятых большевиками территориях.

Постепенно милиция трансформировалась в профессиональную организацию, занимающуюся профилактикой и борьбой с преступностью. Однако название «милиция» сохранилось. С обретением независимости Республика Беларусь сохранило это название. Сегодня милиция, согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь за №263-З от 17.07.2007 «Об органах внутренних дел», это система подразделений органов внутренних дел, призванная защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан, права и законные интересы организаций, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Логично предположить, что после формирования профессионального органа, занимающегося борьбой с преступностью, следовало бы изменить и его название. Однако этого не произошло ни в советское время, ни при обретении республикой независимости. В настоящее время только в 11 государствах мира сохранилась милиция. Все они относятся либо к так называемым социалистическим государствам (Китай, Куба) либо постсоветским республикам (Киргизия, Таджикистан). В развитых странах и в остальном мире такой орган имеет название «полиция».

Почему же Беларусь до сих пор сохранило старое название?

Единственным доводом режима Лукашенко является то, что название «полиция» использовали военизированные отряды, состоявшие из местных жителей, организованные немецкими властями на территории Беларуси во время 2-й мировой войны. Со слов представителей режима смена названия невозможна, так как у жителей Беларуси не зажила рана со времен последней войны и полиция будет ассоциироваться с карателями.

Согласно официальной статистике, размещенной на сайте министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, на 1 апреля 2021 г. в Беларуси проживало 3 337 ветеранов Великой Отечественной войны и 11452 граждан, пострадавших в годы ВОВ, что составляет менее 1% от населения страны. По сведениям Белстата на 1 января 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 человек. Данный довод не выдерживает критики. Кроме того, противники названия милиция могли бы в свою очередь заявить, что во время 2-й Мировой войны в 1943 — 1944 годах во Франции немецкими оккупационными властями была создана милиция, представляющая собой коллаборационистские органы поддержания порядка и борьбы с партизанами.

Вторым доводом является финансовый вопрос. Бесспорно, смена названия потребует значительные финансовые траты, что в условиях дефицита бюджета нецелесообразно. Выходом из данной ситуации является проведение масштабной реформы правоохранительной системы Беларуси при смене режима Лукашенко и становлении страны на демократический путь развития, в рамках которой произойдет и смена названия, что не потребует каких-то отдельных финансовых трат.

Проведение реформы необходимо, поскольку милиция не выполняет своих задач, изложенных в ст. 2 указанного Закона, она превратилась в карательный орган в руках одного человека – бывшего Президента Лукашенко. Милиция уже не стоит на страже закона и правопорядка, ее сотрудники безнаказанно нарушают Закон с целью удовлетворения прихотей власть имущих и уничтожения остатков демократии в Беларуси.

Кроме того, в Беларуси показатель количества сотрудников ОВД на 100 тысяч населения составляет 924 человека, согласно данным последней переписи населения, что почти в 3 раза превышает средний показатель в мире — 347 человек, в Европейском союзе 316 человек. Расходы Беларуси на органы внутренних дел в 2020 году составили 0,7% от ВВП, в среднем в мире этот показатель составляет 1,15%, а в ЕС – 0,84. Из чего следует, что финансирование отдельного милиционера в Беларуси практически в 3 раз ниже, чем в среднем в мире. Естественно, каждый из них заинтересован в изменении этого показателя. Таким образом, можно утверждать, что реформа МВД выгодна всем.

Автор: Андрей Титов; ISANS