На судебную реформу из года в год уходят миллионы долларов иностранных доноров: но результатата нет

25 миллионов долларов США на «предоставление поддержки в создании условий для независимой, подотчетной и эффективной системы правосудия, которая поддерживает верховенство права». Более 15 млн евро – на обеспечение «равного доступа для всех к правосудию».

Почти 30,5 млн долларов США – на «уменьшение коррупции», 5,8 миллионов канадских долларов – на «повышение компетентности судебных органов», несколько миллионов евро – на «усиление инклюзивности и транспарентности» судебной системы и т. п. и т. д…

Не так давно МИД предоставил Высшему совету правосудия информацию об иностранных и международных организациях, которые в течение последних 5 лет оказывают Украине международную техническую помощь. Далее такие организации сформируют свои списки представителей в конкурсную комиссию по отбору Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Этического совета – «ревизора» добропорядочности Высшего совета правосудия.

Данный перечень МИД содержит, среди прочего, данные о вложенных этими организациями деньгах в реформирование судебной власти, «искоренение коррупции».

Общие бюджеты, затраченные на реформы в судебной сфере, антикоррупцию поражают: 86,6 млн долларов США, 39 млн евро, 8,2 млн евро, 14 млн канадских долларов и пр.

Средства выделялись, безусловно, в различные годы, но если разделить их, то, к примеру только лишь программа реформирования сектора юстиции «Новое правосудие» Агентства США по международному развитию (USAID) выделяла на судебную реформу 5 млн долларов ежегодно, начиная с 2016 года.

При этом сами же США как в составе «Большой семерки» (G7), так и единолично, очевидно, не удовлетворены результатом – судя по требованиям провести в Украине очередную судебную реформу. Таким образом, не совсем ясно, на что же именно ушли эти миллионы долларов.

В то же время, если говорить об украинских судах, то ситуация с доступом к правосудию оставляет желать лучшего.

Не говоря о тотальном кадровом дефиците, текучке кадров из аппаратов судов из-за зарплат, которые ниже «минималки», международным экспертам просто стоит посетить любой отдаленный суд и проинспектировать там, скажем, санузел, находящийся в ближайшем к суду сооружении. А затем попробовать сопоставить это с общей цифрой вложенных средств. Также можно проверить, как работает система фиксации процесса, на каких компьютерах работает аппарат суда, может ли сотрудник аппарата, скажем, отсканировать какой-то документ и сколько это займет времени (а ведь на «цифровизацию» тоже затрачен не один миллион, к примеру, на проект Агентства США по международному развитию TAPAS, который занимается реформой государственных услуг, выделено 30 млн долларов США).

Даже если разделить часть этой суммы, которая выделялась всеми проектами именно на судебную сферу в год – около 15 млн долларов, то каждый из 674 местных и апелляционных судов мог бы получить неплохую поддержку в виде дополнительных средств. Они могли быть направлены на реальное улучшение «судебных услуг» (как любят называть это иностранные доноры). К примеру, на модернизацию материально-технической базы, оборудование комнат для посетителей суда, где они могли бы в более-менее комфортных условиях дождаться судебного слушания – даже тот же кулер с водой отсутствует во многих судах, не говоря уже о кондиционерах, стульях, туалетах для людей с ограниченными возможностями и так далее.

Очевидно, что выделить, по крайней мере, часть из миллионов на подобную конкретную цель и проследить, куда они пойдут – вовсе не проблема. И, вероятно, граждане были бы гораздо более удовлетворены «судебными услугами», если бы ожидали заседание, не стоя в темном и душном коридоре.

Из отчета ГСА за 2020 год следует, что лишь 148 судов из 674 «приближены» к характеристикам надлежащего помещения по основным параметрам Государственных строительных норм Украины. Остальным об этом остается только мечтать. Из-за отсутствия расходов развития строительство новых помещений судов, проведения строительных работ на ряде уже начатых объектов фактически заморожено (а значит, они просто будут разрушаться). А на внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы в 2020 году было выделено только 14,2 млн грн.

Интересно было бы увидеть подробные отчеты, на что же именно ушли эти миллионы средств иностранных и международных проектов. Опросы общественного мнения по поводу доверия к суду, круглые столы, обсуждения, вебинары – это очень занимательно, но какая практическая ценность от этого для граждан и для обеспечения их доступа к правосудию? И является ли достижимой цель (а точнее, задекларированная цель) всех указанных проектов в виде «повышения качества организации правосудия» в Украине, если о таком повышении лишь разговаривать?

Автор: Святослав Пограничный; Судово-юридична газета