Письмо рабочего о жизни в «ДНР»: «Неуважение к людям и равнодушие стали нормой»

«Если осмелитесь и решитесь рассказать мою историю о жизни в ДНР – буду признателен и благодарен, и просто поверю в людей», – так заканчивается электронное письмо, которое Радио Донбасс.Реалии на днях получило от жителя подконтрольного российским гибридным силам поселка вблизи линии соприкосновения.

Это письмо отличается от тех, которые наш проект Донбасс.Реалии публиковал до этого – написанные профессиональными журналистами или публицистами, оставшимися в захваченных городах. Его, судя по всему, написал простой рабочий, доведенный до отчаяния унижением в оккупации.

Издание выполнило просьбу автора с сокращениями (которые не меняют сути сказанного) и орфографическими и пунктуационными правками – чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в ОРДЛО, а также чтобы вы смогли составить впечатление о процессах, которые происходят в головах даже тех людей на оккупированной части Донбасса, голосовавших за «ДНР» на «референдуме» в мае 2014-го года. Имя, а также конкретное место жительства и уже бывшей работы человека, который написал нам письмо, мы опустили из соображений безопасности. Хотя сам он, похоже, уже не боится оккупационной администраций.

«Обращаясь к вам, я подвергаю свою жизнь опасности. Ведь любая власть не любит, когда о ней говорят, не украшая действительность, обнажая суровую правду жизни. А ещё просто надоело терпеть и бояться, и видеть слезы матери, и смотреть, как унижают нас – простых людей, ведь я помню, как мы жили, и как по-человечески к нам относились.

Пишу вам в надежде на помощь и понимание (хотя понимаю и осознаю, что вряд ли это возможно в такое тяжелое для всех время), и ещё потому, что уже просто не хватает сил и здравого смысла бороться с несправедливостью, человеческой глупостью и идиотизмом на местах.

Жизнь изменилась дважды

Для меня безумие началось 21.07.2014 года. В этот день произошел первый артиллерийский обстрел территории в пару километрах от моего поселка.

Утро 22.07.2014 – я должен был заступать на дежурство на сутки. Добираться на работу уже было нечем, о ней пришлось забыть. Ближе к обеду пропал свет – единственное благо цивилизации в поселке, пропала мобильная связь, пропал общественный транспорт. Всего этого не было около года.

Выжили. Поселок оказался, как позже стало известно, в прифронтовой зоне. Где-то через год с небольшим потихоньку стала «налаживаться» жизнь. Шел конец 2015-го года. Появился свет, связь была так себе, а вот транспортное сообщение общественного транспорта с моим поселком с этого момента стало ВРЕМЕННЫМ. Жизнь изменилась донельзя дважды – сначала началось безумие, затем мы ощутили на себе, что такое дискриминация и равнодушие.

Нам устроили транспортную блокаду! А как жить? Как быть работающим людям? Как не потерять работу с таким графиком движения? Никто не ответил. О людях никто не подумал. Никто даже не задумался, что в такое непростое время общественный транспорт – жизненноважная необходимость.

График движения – так назвали это «чудо». Общественный транспорт в соседних поселках, которые находятся также в прифронтовой зоне, от нас на расстоянии 5 км, некоторые из которых значительно ближе к линии соприкосновения, был доступен ежедневно, хотя и по часам, то есть каждые полчаса или каждый час. Объяснение этому мы узнали значительно позже.

Оказалось, что город (возле которого находится поселок автора – ред.) был поделен на зоны так называемого приоритетного развития, где общественный транспорт появлялся в достаточном количестве и его логистика улучшалась – и остальные районы. В зоны развития попали: центр города, пгт и поселки численностью населения до и свыше тысячи человек. К сожалению для меня и моего поселка, мы не попали в такие зоны. Наш поселок просто стал малочисленным. Правда жизни такова – наш маршрут стал неприбыльным, на нас просто нельзя было заработать.

Следует сказать, что при Украине транспортное сообщение общественного транспорта с поселком было ежедневным, три раза в день – утро, ближе к обеду и вечером. Так было около 20-ти лет. Маршрут также был неприбыльным, но нас никто не бросал. Мы жили, учились, работали. О людях просто заботились, не думая о материальной выгоде, вот и всё.

Вот так, по чьей-то человеческой глупости и меркантильным соображениям, я стал официально безработным. Общественный транспорт для меня стал роскошью, а не средством передвижения. Самая глупая причина, по которой можно лишиться работы в «республике» – отсутствие общественного транспорта, его недоступность. С последствиями такого решения я не могу справиться до сих пор.

Помощь мы не получали вплоть до конца 2018-го года. Тогда по линии организации «Красный Крест» дали теплицу из поликарбоната и три тонны угля. Уголь дали и в 2019-м году. Продовольственную гуманитарную помощь получили летом того же года от гуманитарного батальона «Белый Ангел». Спасибо большое и низкий поклон до земли этим организациям. Они не спрашивают о прописке, не говорят о том, что мы находимся то в зоне недолета, то в зоне перелета. Они просто помогают.

За эти 6 лет не раз пытался вернуться к нормальной жизни, восстановиться на работе. Без доступного общественного транспорта сделать это невозможно. А ещё требуют получить «паспорт гражданина ДНР», паспорт гражданина Украины не годится (нежелателен).

Я до сих пор не могу добираться на работу

Общественный транспорт ежедневно появился у нас с 2019-го. Хотя график движения назвать человеческим можно с очень большой натяжкой. График, который предложила администрация города, не выполняется до сих пор. Несколько раз просили о его коррекции, но, увы, нас не слышат. Всё, что было раньше (при Украине) легко и просто, удобно и доступно людям (общественный транспорт и его график движения), для нас стало невозможным.

Мы уже просто «рады», что общественный транспорт доступен нам почти ежедневно, хотя в выходные и праздничные дни, а особенно 9, 11, 14 мая у нас его нет (говорят, что в такие дни он нам не положен), а ещё всё зависит от настроения и желания водителя и его «руководства» – в такие даже будние дни (особенно в обед) общественного транспорта может не быть. Мы всё так же ходим пешком к ближайшей остановке по 5-7 км и обратно домой (у кого ещё есть силы), и это в любую погоду и любое время года. Вот вам и «забота» о людях.

Никогда не забуду, как возвращались домой с мамой из больницы (после инсульта). Зима, -17’С, общественный транспорт к нам не ходит. Всего-то каких-то 2 часа 50 минут – и мы дома. Потом два дня выхаживали маму, как могли.

Отец, который в свои 70 лет ходит пешком к ближайшей остановке по 5-7 км и обратно, чтобы получить медицинскую помощь в поликлинике. Вот так в действительности в «ДНР» «уважают» людей в возрасте и «заботятся» о них на местах. Всё это безумие длится вот уже 6 лет.

Я до сих пор не могу добираться своевременно к месту работы, где работал ранее (при Украине). 30 км превратились в невыполнимую миссию. Ближе работы нет.

Я никуда не могу в «ДНР» обратиться за помощью, в том числе, правовой помощью, объяснить, что моей вины в произошедшем нет. Потеря работы, прерванный стаж, его отсутствие, испорченная трудовая книжка – результат дискриминации по месту жительства, недоступности общественного транспорта. После такого отношения к людям со стороны «республики» для меня «ДНР» ассоциируется со словами страх, голод и холод, дискриминация, неуважение, равнодушие, унизительное отношение к людям, унижение человеческого достоинства, искусственно созданные условия для выживания.

К власти на местах, не везде правда – есть и очень даже достойные люди – пришли просто моральные уроды и меркантильные твари. На местах наступила просто анархия и антиутопия. Неуважение к людям и равнодушие стали нормой в повседневной жизни. За адекватной и реальной помощью просто некуда обращаться.

Пожалуйста, помогите обратиться в международные инстанции по защите прав человека, расскажите, как на самом деле мы «живем».

Вы не подумайте, я был не против «республики». Я голосовал за нее в мае 2014-го года, но не более, а она вот как с нами. Признаю, ошибался. После всего пережитого нас просто бросили выживать.

Пожалуйста, прошу вас лишь об одном. Предайте огласке, как мы тут «живем» в «ДНР» на местах, расскажите правду, пусть её знают. Ведь здесь и сейчас происходит какой-то беспредел и современный геноцид, а ещё это очень похоже на диктатуру и тоталитарный режим. Говорить о главенстве права и верховенстве закона просто язык не поворачивается, это просто анархия и круговая порука.

А теперь «наши защитники» – так называемые «ВС ДНР» – роют окопы напротив наших домов, делая из нас просто мишень…

Если осмелитесь и решитесь написать или рассказать мою историю о жизни в «ДНР» буду признателен и благодарен, и просто поверю в людей».

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