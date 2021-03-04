«В России они получили понижения»: чем бывшим украинским военным грозят новые санкции за Крым

Из десяти бывших украинских военнослужащих и силовиков, против которых президент Украины Владимир Зеленский 1 марта утвердил санкции, шестеро имеют отношение к Крыму. Среди них – бывший контр-адмирал Денис Березовский, который был назначен командующим Военно-морскими силами Украины 1 марта 2014 года и предал страну перейдя на сторону России уже на следующий день.

Что известно о «крымских фигурантах» новых санкций Украины? На что могут повлиять такие ограничения? И как в целом должна выглядеть стратегия деоккупации полуострова? Эти и другие актуальные темы в студии Радио Крым.Реалии в ток-шоу «Крымский вечер» ведущая Елена Ремовская обсудила с бывшим пресс-секретарем командования Военно-морских сил Украины Олегом Чубуком, украинским юристом Виталием Власюком и украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

Алексей Данилов , что все фигуранты списка находятся за пределами Украины, однако имеют здесь активы и собственность, на которую и будут наложены санкции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подтвердил , что все фигуранты списка находятся за пределами Украины, однако имеют здесь активы и собственность, на которую и будут наложены санкции.

Он также отметил, что руководство государства планирует ускорить процесс правосудия в отношении таких преступлений, как совершение государственной измены, дезертирство, сотрудничество с террористами или террористическая деятельность, а также нарушение присяги.

«Через две недели будет на заседании заслушан отчет Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел по тем делам, которые резонансные, и все люди, которые предали нашу страну, будут наказаны», – сказал Алексей Данилов 26 февраля.

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Под украинские санкции, в частности, попали:

Шапортов Станислав Владимирович, в прошлом – генерал-майор.

Станислав Шапортов на момент начала оккупации Крыма исполнял обязанности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины. В начале марта 2014 года перешел на сторону России. До середины 2016 года служил в Вооруженных силах России. С 2016 года назначен на должность заместителя главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

Нянчур Сергей Николаевич, в прошлом – генерал-майор юстиции.

На момент захвата полуострова Россией – прокурор Крыма по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Перешел на службу в так называемую военную прокуратуру Черноморского флота России.

Котовский Юрий Александрович, в прошлом – генерал-майор.

На момент начала оккупации – сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, генерал-майор. На данный момент возглавляет «Крымскую ассоциацию ветеранов подразделения Альфа».

Березовский Денис Валентинович, в прошлом – контр-адмирал.

Был назначен командующим Военно-морскими силами Украины 1 марта 2014 года указом на тот момент исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Находясь в Крыму, 2 марта 2014 года Березовский отказался исполнять приказы и предписания властей Украины, в том числе министра обороны Украины Игоря Тенюха. В тот же день Березовский дал приказ подчиненным ему воинским частям и учреждениям ВМС Украины, в котором требовал от военнослужащих сдать оружие на склады, а военную технику вернуть в места хранения.

С 2018 года Березовский – заместитель командующего Тихоокеанским флотом Военно-морского флота России.

Елисеев Сергей Станиславович, в прошлом – вице-адмирал.

На момент захвата Крыма – заместитель Березовского. В июле 2014 года перешел на сторону России. С этого времени – заместитель командующего Балтийским флотом Военно-морского флота России.

Шакура Дмитрий Александрович, в прошлом – контр-адмирал.

На момент начала оккупации был начальником штаба Военно-морских сил Украины.

В 2016 году Березовский, Елисеев и Шакура были объявлены Украиной в розыск за дезертирство и государственную измену. Лица, которые попали под санкции, лишены всех украинских государственных званий и наград.

Редакция Крым.Реалии также направила соответствующий запрос в Минобороны России.

«Это нарушение законов»

«Лучше поздно, чем никогда», – так в эфире Радио Крым.Реалии прокомментировал введение санкций военный эксперт, пресс-секретарь командования Военно-морских сил Украины (в 2010–2017 годах) Олег Чубук.

– Двое их трех адмиралов, о которых идет речь, еще служат. Елесеев на груди носит украинские награды и звание у него на плечах украинское, это уже широко обсуждалось. В момент российского назначения Березовского мы были в штабе, это был тяжелый день. Конечно, мы не ожидали таких вестей, мы были шокированы. Сейчас некоторые говорят, что многие военные с самого начала перешли на сторону России, но это не так. Ни один военный из командования, а это более 500 человек, не перешел на сторону России, кроме Березовского (Шакура и Елисеев были в госпитале еще на тот момент), корабли осуществляли отпор. В России бывшие украинские военные получили не новые звания, а должности. Это невысокие должности в сравнении с их украинским положением, это – понижения. Очевидно, что командиров частей пытались подкупить. Думаю, работа велась задолго до событий.

Денис Березовский был назначен командующим ВМС Украины указом исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова.

«Я военных не знал, не сталкивался. Я попросил внести предложения о первоочередных назначениях, и Тенюх (Игорь Тенюх, на тот момент исполняющий обязанности министра обороны Украины – КР) лично ручался за Березовского, но оказалось, что и он его не знал. Я дал команду выводить флот на рейды, чтобы не смогли в портах захватить суда, но Березовский сделал все, чтобы сорвать этот выход в море», – рассказал Александр Турчинов в марте 2020 года в интервью телепроекту Крым.Реалии.

В октябре 2014 года Игорь Тенюх рассказал в интервью телеканалу ICTV, что сначала не поверил информации о том, что Березовский агитирует украинских моряков в Крыму перейти на сторону России.

«Мне звонит заместитель командующего генерал-майор Воронченко, докладывает, что получил шифр-телеграмму от командующего Военно-морскими силами Березовского, чтобы сдать оружие. Через полчаса звонит командир батальона морской пехоты Феодосии – аналогично. Я вызвал на связь Березовского и сообщил, что я его отстраняю временно, поскольку команды непонятны, это нарушение законов», – вспоминал Тенюх.

«Нашли возможности обходить все санкции»

Указ президента Украины №81/2021 о санкциях в отношении Березовского и других лиц высшего офицерского состава уже опубликован на сайте Офиса президента.

В нем говорится, что санкции введены бессрочно, а в списке ограничений значатся 13 пунктов, в частности: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Украинский юрист Виталий Власюк в эфире Радио Крым.Реалии отметил, что на территории России эти люди остаются в безопасности, но с некоторыми ограничениями.

– Пока они не покажутся в юрисдикции Украины или другого государства, которое поддержит Украину, то такому бывшему гражданину опасаться нечего. Будет в России, обойдется без Visa, без MasterCard и навряд ли захочет поехать в Европу. В этой части мы сделали ему дискомфорт, но существенно – ограничить его в покупке машины, телефона – мы не можем. А смысл таких санкций в том, что мы должны хоть как-то пытаться наказать и делать хотя бы что-то, вот что-то мы и сделали. Я имел возможность общаться с юристами братьев Ротенбергов (российские миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги – КР), и они мне рассказали, что нашли возможности обходить все санкции не только украинские, но и санкции Европейского союза, и санкции США. Но более жестких санкций не введено.

Координирующий документ

На заседании 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. В течение двух недель члены СНБО должны внести свои правки, чтобы принять документ.

Секретарь СНБО Данилов сообщил о том, что одна часть этой стратегии будет закрытой (речь о военной составляющей), а вторую часть планируют презентовать общественности уже в ближайшее время.

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Украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио Крым.Реалии отметил, что нынешние украинские санкции – это необходимый шаг к введению международных ограничений, а позднее – объявлению фигурантов в международный розыск. Что касается стратегии деоккупации Крыма, то украинским властям необходимо озвучить, от кого следует освобождать полуостров, считает эксперт.

– Нужно официально объявить на международном уровне, что Россия является стороной конфликта, которая совершила аннексию, которую мы должны приравнять к вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Так рекомендует нам резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2015 года. Это и будет основанием для дальнейших шагов по деоккупации Крыма, если мы говорим про дипломатические шаги. Военная же сторона стратегии будет представлять собой готовность вооруженных сил выполнить свою задачу по предназначению – вернуть и защитить территории, входящие в состав государства Украина.

Руководительница Центра журналистских расследований, украинская журналистка из Крыма Валентина Самар 26 февраля в рамках марафона Радио Крым.Реалии рассказала о том, что проект стратегии деоккупации полуострова обсуждался не только на уровне политиков и чиновников, но и с представителями экспертной среды. Она объяснила, что проект документа содержит конфиденциальную информацию, но изложила суть стратегии:

Мы будем иметь документ, который станет координирующим для всех органов власти

– Будет публичная и непубличная части, поскольку методы, которые будет применять Украина, не только политико-дипломатические, они и военные, и информационные, и так далее. В публичной части больших новостей не будет, но наконец-то изложены цели, задачи, ответственность, направления реинтеграции, вопросы обеспечения прав граждан на оккупированной территории, как будет работать политика переходного периода, как Украина будет относиться к людям, которые переселились (на полуостров – КР) во время оккупации Крыма. Мы будем иметь документ, который станет координирующим для всех органов власти, будет понятно, какой дорогой идет Украина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал презентацию открытой части стратегии деоккупации Крыма уже в ближайшее время.

Автор: ; Крым.Реалии