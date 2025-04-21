101 справа щодо війни за якими варто стежити цього тижня: очільник окупаційної поліції, ухилянти та помічник беркутівця

Вінниччина

Адвокат проти ТЦК. Віктор Шавлюк — скандальний блогер із Вінниці. У своїх відео він поширював антивакцинаторські ідеї. Мітингував проти Православної церкви України. Він позиціонує себе як правозахисник і адвокат, утім адвокатського посвідчення не має. Після повномасштабного вторгнення Росії почав консультувати, як поводитися з ТЦК і подібне.

Його звинувачують у поширенні матеріалів, які перешкоджають мобілізаційній роботі. Також слідство каже, що під своїми відео він розміщував посилання про збір грошей для ЗСУ, але привласнював ці кошти. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ТЦК. Справа № 127/4863/25. Засідання призначено на 22 квітня о 10:30 у Вінницькому міському суді.

Ще одна справа з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: лайка в кафе.

Харківщина

Бізнес із Росією. Володимир Хряпченко — директор і власник харківського підприємства ТОВ “Южатоменергопроект”, а також ТОВ “Атомпроект” і ТОВ “Енергоатомпроект”. Слідство встановило, що ще до початку повномасштабного вторгнення він налагодив співпрацю з російськими підприємствами, зокрема з ТОВ “Альфапро”, пов’язаним із держкорпорацією “Росатом”.

Після 24 лютого 2022 року Хряпченко та його команда не припинили взаємодії з Росією, продовжили розробку проєктної документації для російських атомних електростанцій. До цієї роботи були залучені як діючі, так і колишні працівники підприємства, зокрема одна зі співробітниць, яка відповідала за розрахунки та креслення модернізації електрообладнання. Її справу суд уже розгляну і затвердив угоду прокурором. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 638/3809/25. Засідання призначено на 23 квітня об 11:45 у Дзержинському районному суді Харкова.

Ще 15 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: екоцид із загрозою ядерної катастрофи, житло і харчі для росіян, вбивство письменника Вакуленка, маршрути військових у Харкові, коригування обстрілів, гроші за неповнолітню в окупації, сприяння “виборам”, агробізнесмен, викрадення зерна, харківський митник, ремонт російської техніки, каральні рейди, катування та зґвалтування в окупації.

Сумщина

Камери на військові об’єкти. Андрій Сливко та Андрій Зотов з Полтавщини. Слідство встановило, що вони встановлювали приховані відеокамери біля військових аеродромів, електростанцій та інших стратегічних об’єктів на Полтавщині й Сумщині.

Камери працювали в режимі онлайн-трансляції та були підʼєднані до зовнішніх акумуляторів, щоб запис не переривався. Чоловіків затримали під час встановлення чергового пристрою біля військового об’єкту. Їх обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 591/1700/24. Засідання призначено на 22 квітня о 14:30 у Зарічному районному суді Сум.

Ще одна справа з Сумщини — у таблиці МІПЛ: заселення росіян в окупації у 2022-му.

Київщина

Керівник окупаційної поліції в Новій Каховці. Віктор Коник — колишній керівник окупаційної поліції у місті Нова Каховка на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення працював охоронцем у місцевій приватній охоронній компанії. За інформацією слідства, після захоплення міста російськими військами Коник перейшов на бік окупантів. Він погодився очолити створений “правоохоронний орган” і брав участь у переслідуванні представників українського руху опору.

Слідство встановило, що Коник координував свою діяльність із “військовим комендантом РФ”. Згодом його звільнили і чоловік виїхав до Криму, а тоді в ЄС. Наприкінці 2024 року він повернувся до України та оселився у Волинській області, де його затримали правоохоронці. Коника обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 757/12065/25-к. Засідання призначено на 21 квітня о 12:00 у Печерському районному суді Києва.

Ще 21 справа з Київщини — у таблиці МІПЛ: напад із ножем на ТЦК, працівник “Укренерго” й удари по критичній інфраструктурі, викладач із Криму в Києві, справи кримських суддів, бізнес у Криму, вербування через сайт із пошуку роботи, передача інформації Китаю, стріми, численні воєнні злочини періоду окупації області в 2022-му й активіст “проти гомосексуалістів і сатаністів”.

Херсонщина

Вивезення дітей до Криму. Інеса Чамлай — колишня заступниця директора Херсонської обласної екстреної меддопомоги. За даними слідства, під час окупації жінка співпрацювала з росіянами і розпорядилася передати окупантам 24 автомобілі “швидкої”. Ними росіяни вивозили дітей із Херсонщини в Крим і Росію, евакуювали поранених російських військових. Жінку затримали під час спроби виїхати з України в Європу. Її обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 766/4568/24. Засідання призначено на 24 квітня о 14:00 у Херсонському міському суді.

Ще 13 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: оформлення бізнесу в окупації, очільниця села, катування в Новій Каховці, кухар у колонії, реклама й агітація за окупантів, коригування ударів, робота у відділі соціальної політики, “референдум”, залізничник, бухгалтерка в окупантів і катування.

Одещина

Інформація про ГУР. Сергій Коваленко — уродженець Кіровоградської області. Як каже слідство, у 2021 році його завербував російський розвідник. За його завданням Коваленко мав збирати інформацію про службовців ГУР. У червні 2021 року обвинувачений передав росіянину через месенджер Wickr Me анкетні дані співробітників ГУР, місця їхнього проживання та служби, номери та модель авто оперативної служби.

Ці дані він зібрав під час спілкування з службовцями управління у Херсоні. Згодом він повідомив про ймовірну спецоперацію ГУР з підриву газопроводу в Криму та співробітників, залучених до неї. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/7498/24. Засідання призначено на 21 квітня об 11:30 у Приморському районному суді Одеси.

Ще дев’ять справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: дані про фортифікації, координати ППО, здача ветеранів АТО росіянам, дані силовиків, інформація про морську охорону, евакуація окупантів на лівобережжя Херсонщини, робота на залізниці в окупації, тюремник і наведення дронів.

Миколаївщина

Помічник беркутівця і свідчення сина. Віталій Наконечний — мешканець Миколаєва. Слідство встановило, що колишній командир спецпідрозділу “Беркут”, який нині служить в армії РФ, завербував Наконечного через Telegram. За завданням беркутівця, Наконечний нібито декілька разів у лютому 2024 року повідомив, де перебувають мобільні вогневі групи ППО.

Надалі цю інформацію оприлюднили російські пабліки. За матеріалами справи, син підсудного засвідчив, що бачив у телефоні батька переписку з проросійськими висловлюваннями. Крім цього вказав, що його батько писав у різноманітні чати про наслідки прильотів у місті. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 488/3419/24. Засідання призначено на 23 квітня о 15:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще дві справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: коригування по Очакову та передача українських інженерних розробок росіянам.

Кіровоградщина

Схема ухилення від мобілізації. Олександр Удовіченко — мешканець Кропивницького. За даними слідства, він організував схему ухилення від мобілізації. За гроші видавав призовникам фейкові посвідчення підприємства “Бастіон”, до якого не мав стосунку, та підроблену постанову Кабміну про нібито бронювання працівників, бо вони мають повноваження спеціальних військових представників СБУ. За такий пакет документів він нібито брав 4 тисячі доларів. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 404/10625/24. Засідання призначено на 21 квітня о 15:00 у Кіровському районному суді Кропивницького.

Ще одна справа з Кіровоградщини — у таблиці МІПЛ: шеврони за гроші, щоб обдурити ТЦК.

Запоріжжя

Контрактник із “ДНР”. Денис Соловей — мешканець Макіївки. Як каже слідство, у липні 2024 року він підписав контракт із міноборони Росії та служив у 291-му гвардійському мотострілецькому полку. У складі окупаційних військ воював на території України. У листопаді 2024 року потрапив у полон до ЗСУ на Запорізькому напрямку. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 336/12630/24. Засідання призначено на 23 квітня о 14:00 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Ще п’ять справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: окупаційні прокурори, коригування обстрілів по “Мотор Січі”, захоплення “Мелітопольської черешні”, підготовка теракту на “Новій пошті” та дані про ЗСУ в Запоріжжі.

Дніпропетровщина

Полонений із “ЛНР”. Сергій Болмотов — мешканець Луганщини. Воював у складі російських військ, потрапив у полон в районі Бахмута. На відео, яке поширили в мережі, коли його затримали, розповідав, що у 2019 році влаштувався до “народної міліції” “ЛНР”, бо не було іншої роботи.

У 2022 році йому оголосили, що через загальну мобілізацію треба підписувати контракт із російським міноборони. Він нібито не хотів, бо розумів, що служитиме до кінця війни. Проте його вигнали з “народної міліції” і мобілізували до російської армії. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 229/15/25. Засідання призначено на 24 квітня о 10:30 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Ще 21 справа із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: обстріл заводу безпілотників, підпал генератора, виправдовування Росії, підпал авто, інформація для “МГБ ДНР”, адміністратор каналу, розголошення державної таємниці військовим, мобілізація в “ДНР”, дані про шахту, відеоспостереження за ешелонами техніки, видача односельців на Донеччині, прикордонники в дитсадку, примус до зйомки в пропагандистському відео, заяви про “мирну людину”, угода про афганські літаки, проросійська ворожка, впровадження рублів, мобілізація в “ЛНР”, інформація про ТЕС і російський Telegram-бот.

Автори: Анастасія Зубова, Надія Чучвага

Джерело: МІПЛ