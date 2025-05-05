105 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: інформатори ФСБ, викрадення дітей рашистами та розстріл військовополоненого

Київщина

Інформування ФСБ. Олексій Сидорович ― заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Херсонській області. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам інформацію з грифом “таємно” і “цілком таємно”. Вона стосувалася мобілізаційної готовності, антитерористичних навчань, оперативно-розшукової діяльності і суспільно-політичної обстановки в регіоні.

У червні 2021-го Сидорович розмістив у чернетках електронної пошти архів під назвою “Щось” — інформацію, яку зібрала Херсонська СБУ щодо політичної і виборчої ситуації в регіоні”. У липні 2021 року, за даними слідства, розповів ФСБ РФ про заплановані командно-штабні навчання на території польового артилерійського складу і приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Сидоровича обвинувачують у державній зраді. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/11793/22. Засідання призначено на 5 травня о 16:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Ще 20 справ із Київщини — у таблиці МІПЛ: справи кримських суддів, численні воєнні злочини періоду окупації в 2022-му, обстріл бронетанкового заводу, Остап Стахів, Паша “Мерседес”, заяви про “мирну окупацію”, супровід росіян у Бучі, пропаганда для дітей у Криму та на Херсонщині, Нестор Шуфрич, їжа для окупантів, колишній суддя і втеча від правоохоронців до добробату.

Харківщина

Про ЗСУ в Ізюмі. Зоя Коваленко — мешканка Ізюма. Як каже слідство, впродовж березня-серпня 2023 року жінка повідомляла знайомій у Telegram про розташування ЗСУ. Зокрема, де військові жили, переміщували техніку, розташовували позиції. Її затримали й помістили під варту. Суд доручив відповідній службі влаштувати двох неповнолітніх дітей жінки під належний захист. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 638/19663/23. Засідання призначено на 6 травня о 10:00 у Шевченківському районному суді Харкова.

Ще 12 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: рекордсмен України з велоспорту, розчленування під час окупації, спроба купити неповнолітню, передача даних росіянам за 100 тисяч гривень, зйомка військових у Харкові, полювання на HIMARS, допомога росіянам у грабежі, посадовці періоду окупації, ремонт російської техніки та поселення окупантів.

Кіровоградщина

“Продаж” посади голови ОДА для благодійного фонду “ЛНР”. Іван Шовкопляс мешкав у Кремінній Луганської області. Очолював управління фізичної культури і спорту Луганської ОДА, був президентом Всесвітньої федерації шашок, очолював Луганський обласний благодійний фонд Олімпійського та Паралімпійського руху. У 2021 році чоловіка затримали за звинуваченням у зловживанні впливом та спробі повалення конституційного ладу. Разом зі спільником на той момент 81-річний Шовкопляс представлявся радником президента України Володимира Зеленського.

Слідство стверджувало, що чоловік планував отримати 3,5 мільйони доларів за “продаж” посади голови Кіровоградської ОДА. Частину коштів він нібито хотів передати до благодійного фонду “ЛНР”. Наразі суд має розглянути клопотання прокуратури про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Мовляв, він сприяв припиненню злочину та повідомив про вчинене правоохоронцям. Втім на останні засідання чоловік не з’являється, суд ухвалив застосувати до нього привід. Його обвинувачують у фінансуванні дій задля насильницького повалення влади. Справа № 405/366/22. Засідання призначено на 7 травня о 9:30 у Подільському районному суді Кропивницького.

Черкащина

Дані росіянам не за гроші. Євген Олексієнко — мешканець Донеччини. За даними обвинувачення, впродовж березня — серпня 2024 року він повідомляв через Telegram представнику російської розвідслужби про наслідки російських обстрілів та переміщення ЗСУ. Спершу відмовлявся від співпраці, казав, що “звичайний роботяга” і побоювався перевірок. Втім згодом почав відповідати на питання росіянина про наслідки обстрілів, здебільшого пояснюючи, що удари були по цивільним.

Зрештою і сам почав писати, де на його думку могли розміщуватися українські військові. В одній із переписок на 9 травня чоловік привітав росіянина, а на питання щодо оплати сказав, що грошей йому не треба і “краще зустрітися після перемоги”. Після сповіщення ворога чоловік видаляв переписку. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 712/13282/24. Засідання призначено на 7 травня о 15:20 у Соснівському районному суді Черкас.

Ще одна справа з Черкащини — у таблиці МІПЛ: листування з державним зрадником.

Херсонщина

Вивезення дітей до Криму. Інеса Чамлай — колишня заступниця директора Херсонської обласної екстреної меддопомоги. За даними слідства, під час окупації жінка співпрацювала з росіянами і розпорядилася передати окупантам 24 автомобілі “швидкої”. Ними росіяни вивозили дітей із Херсонщини в Крим і Росію, евакуювали поранених російських військових. Жінку затримали під час спроби виїхати з України в Європу. Її обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 766/4568/24. Засідання призначено на 6 травня о 9:30 у Херсонському міському суді.

Ще 13 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: скид вибухівки на цивільних, розграбування Асканії-Нової, катування, контролер ринку, тюремники, обстріл центру Херсона, український прикордонник і майно Херсонського порту.

Одещина

Тюремник. Кирило Рашин — співзасновник громадської організації “Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Херсонській області”. На момент окупації Херсона він працював начальником відділення соціально-психологічної служби колонії № 90. За даними слідства, після захоплення міста росіянами чоловік співпрацював з окупантами.

Спершу став заступником начальника відділу охорони колонії, яку росіяни підпорядкували собі. Згодом — начальником відділу. Він нібито наказав співробітникам покинути робочі місця та здати ключі від камер і службових приміщень, через що втекло багато в’язнів. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 521/4786/23. Засідання призначено на 5 травня о 12:00 у Хаджибейському районному суді Одеси.

Ще 13 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: заяви про “війну братніх народів”, юрист Партії Шарія, прохання обстріляти Одесу, зрив мобілізації, втеча від перевірки документів на блок-посту, тіктокер, позиції ППО, співробітниця мерії в Южному, слідчий при росіянах, підпали, “референдум”, поліцейський в окупації та справа Гурякова.

Миколаївщина

Заклик до артобстрілів. Андрій Некрашевич – мешканець Миколаєва. Слідство каже, що у червні-серпні 2024 року він повідомляв адміну проросійського Telegram-каналу про розташування ЗСУ. Зокрема сповістив про ймовірне перебування військових ТЦК у Миколаєва та ЗСУ на одній із відпочинкових баз на Миколаївщині.

Писав побажання, що базу можна обстріляти артилерією. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 488/534/25. Засідання призначено на 8 травня о 14:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще чотири справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: шпигунство за колонами ЗСУ, поштар, СБУ і госпіталь, військові на птахофабриці.

Запоріжжя

Розстріл військовополоненого. Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону “Шторм-V” 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства, 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого окупанти взяли в полон. Курашов вистрілив в українця щонайменше тричі. Невдовзі ЗСУ контратакували росіян і захопили у полон Курашова та його побратимів.

Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин видав Курашова, згодом зібрали інші докази його вини. Його обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Справа № 332/3499/24. Засідання призначено на 7 травня о 10:30 у Заводському районному суді Запоріжжя.

Ще сім справ з Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: підготовка до підпалу авто військових, очікування окупації міста, передача росіянам даних про “Укроборонпром”, дані про ЗСУ в Запоріжжі, примус копати російські окопи, полонений контрактник з “ДНР” і захоплення ЗАЕС.

Дніпропетровщина

ЗСУ в Краматорському районі. Андрій Рупчев — мешканець Дружківки. За даними обвинувачення, він був інформатором військового з 46-ї окремої бригади оперативного призначення тактичного з’єднання військ національної гвардії Росії.

Впродовж травня — липня 2024 року чоловік нібито повідомляв росіянину через Telegram про розташування ЗСУ на території Краматорського району та і посадці неподалік Старорайського, про українських військових у Дружківці. Для конспірації він видаляв чат з росіянином. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 229/9119/24. Засідання призначено на 5 травня о 10:00 у Довгинцівському районному суді Кривого Рогу.

Ще 18 справ з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: повторний розгляд справи про здачу односельців, афганські літаки, підпал генератора на комбінаті, монтер колій, оборона на Дніпрі, адміністратор каналу, згвалтування в Маріуполі, торгівля з росіянами, коригування по Хортиці, Вугледару, Торецьку та Покровську, здача розміщення ССО, судді “ДНР”, здача координатів позиції ЗСУ, допомога “МГБ ДНР” і мобілізація в “ЛНР”.

Вінниччина

“Політнавігатор”. Володимир Михайлов писав для пропагандистського сайту “Політнавігатор”. У грудні 2023 року його засудили до 14 років тюрми за звинуваченням у держзраді. Слідство встановило, що чоловік з 2014 року писав для сайту статті, спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації й заперечення російської агресії. Михайлов оскаржив вирок, справу скерували на повторний розгляд. Він вийшов з-під варти під особисте зобов’язання. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 127/18261/22. Засідання призначено на 7 травня об 11:00 у Вінницькому міському суді.

Ще одна справа з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: справа адвоката Шавлюка.

Львівщина

Адвокатка з проросійськими поглядами. Світлана Новицька — адвокатка, яка вже майже 20 років представляє в судах інтереси державних зрадників, проросійських активістів і пропагандистів. Роками в інтерв’ю російським пропагандистам вона говорила, що українська земля належить міжнародним корпораціям, Революція Гідності була державним переворотом, Україною управляють з-за кордону, а війна в Україні — це громадянський конфлікт, в якому військові є нацистами.

Серед пропагандистів, з якими вона спілкувалась, була Ольга Скабєєва. Її обвинувачують у державній зраді. Справа № 461/8594/24. Засідання призначено на 7 травня о 14:30 у Галицькому районному суді Львова.

Ще дві справи з Львівщини — у таблиці МІПЛ: повторний розгляд справи українського контррозвідника та справа Остапа Стахіва.

Донеччина

Інформація для ФСБ. Ігор Довганюк — мешканець Слов’янська, працював на місцевому заводі. За даними слідства, він передавав у чат-бот ФСБ інформацію про дислокацію військових та озброєння ЗСУ, напрямки руху техніки.

Також він відмічав геолокації гуртожитків, промислових об’єктів і комунальних установ, чітко описував місця прильотів й оцінював їх як “скромні”. Ще він писав повідомлення з критикою української мови, волонтерів, демократичних процесів в Україні, брав участь у російських опитуваннях, де очікуваннями від “СВО” обирав “перемогу РФ та встановлення контролю над всією Україною”. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 243/5257/23. Засідання призначено на 9 травня о 10:30 у Слов’янському міськрайонному суді.

Ще одна справа з Донеччини — у таблиці МІПЛ: намісник Святогірської лаври.

Автори: Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ; Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: МІПЛ