80 справ щодо колаборантів, зрадників і шпигунів, за якими варто стежити цього тижня: постачальник продуктів окупантам і шантаж дитиною

Цього тижня українські суди розглянуть щонайменше 84 справи про держзраду, колабораціонізм та виправдовування агресії. Серед підсудних — аграрій, що постачав їжу окупантам, ексбойовик, монах, який закликав до захоплення Києва, і чоловік, що збирав дані про ЗСУ, погрожуючи викраденням дитини. Повний перелік справ — у таблиці з датами, судами та обвинуваченнями.

Київщина

Продукти для окупантів на Півдні. Дживан Мамоян — власник агрохолдингу з Херсонської області. У травні 2022 року він перереєстрував одне зі своїх підприємств за російським законодавством. Фірма сплатила понад 100 тисяч рублів податків до місцевої окупаційної адміністрації.

Крім того, компанія Мамояна є одним із основних постачальників харчів для ЗС РФ на півдні України, а також для донорів російського Фонду підтримки учасників війни проти України. Також Мамоян передав склади виробничого комплексу своєї компанії російським військовим, де зберігаються зброя, техніка і боєприпаси. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 761/20687/24. Засідання призначено на 12 червня об 11:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 16 справ із Київщини — у таблиці МІПЛ: пропаганда в Лаврі, обстріл бронетанкового заводу, справи кримських суддів, напад із ножем на ТЦК, поставки зерна в Росію з Бердянська, “Сябри Волині”, антисемітські стріми, український військовий у харківському контрнаступі, Нестор Шуфрич і виставляння шипів проти техніки ЗСУ.

Одещина

“Куліковські хлопці” і шантаж дитиною. Олександр Чередніченко живе в Одесі. За даними слідства, він погодився передавати росіянам інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ і планував вербувати знайомих колишніх співробітників державних і правоохоронних органів. У червні 2022 року у розмові з колишнім податківцем він доводив, що росіяни не вчиняли масових вбивств у Бучі.

Переконував, що це “нацики”, а “наші” так не вчинили б. Стверджував, що в разі наступу Росії на Одесу росіяни не знищуватимуть місто, адже воно “російське” і в Одесі “все готово, чекаємо команди”. Говорив, що підтягнуться “куліковські хлопці” з Придністров’я й Одесу “звільнять” до осені 2022 року.

У розмові з іншим чоловіком він розповів, що через знайомих офіціанток вивідує у військових інформацію про розміщення техніки і зброї — наприклад, про розташування складів із боєприпасами. Чередніченко планував втертися в довіру до цього військового, напоїти його і вивідати інформацію, а за відмову шантажувати викраденням дитини.

У липні 2022 року він розвісив на багатоповерхівці прапор Росії з написом “Одесса — русский город”. Ще один епізод справи стосується викрадення людини, яке обвинувачений нібито вчинив із кількома знайомими. Чоловікові закидають колабораціонізм. Справа № 947/7758/23. Засідання призначено на 13 червня о 12:00 у Київському районному суді Одеси.

Ще вісім справ із Одещини — у таблиці МІПЛ: підпал машин військових і волонтерів, фотографії HIMARS, листівки з пропагандою, співробітниця мерії в Південному, перегляд справи про заяви про “громадянську війну”, втеча від перевірки документів, фейкове інтерв’ю з ТЦК та власниця Telegram-каналу.

Миколаївщина

Інформація для сина в Криму. Микола Шевченко — пенсіонер із Миколаєва. За даними обвинувачення, до шпигунства на користь РФ його залучив син, який працював у МВС Криму й у 2014 році перейшов на бік росіян. За завданням сина у березні 2024 року чоловік нібито зателефонував знайомому, який працював на Бурштинській ТЕЦ і вивідував інформацію про наслідки російського обстрілу. Також Шевченко мав купити й передати для конспіративного спілкування телефон людині, яку залучив до співпраці його син. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. Справа № 490/10050/24. Засідання призначено на 10 червня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Ще три справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: заяви про “Азов” і крейсер “Москва”, дані для адміністратора Telegram-каналу та адреси поруч з суднобудівним заводом.

Запоріжжя

Техніка й особовий склад. Олександр Губенко, за версією слідства, з березня по червень 2024 року передав представнику ФСБ через Telegram докладну інформацію про українських військових у Запорізькій області. Зокрема, повідомляв про: техніку ЗСУ в ангарах у селі Широке; пересування колон у напрямку Оріхова; розташування особового складу і техніки в елеваторах, на маслозаводі, у гуртожитку, цивільних будівлях і двох школах Запоріжжя. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 334/10515/24. Засідання призначено на 12 червня о 14:00 у Дніпровському районному суді Запоріжжя.

Ще чотири справи із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: захоплення ЗАЕС, подяка росіянам від імені “антифашистів міста”, дані про ЗСУ та катування і грабунок.

Дніпропетровщина

Військовополонений із “ЛНР”. Олександр Козка — мешканець Луганська. Під час повномасштабної війни служив водієм у третій батареї артдивізіону 123-ї бригади РФ. На YouTube журналіста Юрія Бутусова публікували інтерв’ю Козки, коли того взяли в полон. Він розповів, що російська медицина не виявила у його сина цукровий діабет і він помер. Через це він почав пити і коли був напідпитку, його затримала комендатура та відправила на війну. Із зарплатні він відкуповувався від участі в штурмах, але гроші скінчилися.

Його взяли в полон на лиманському напрямку. Чоловік говорив, що бійці для їхніх командирів лише гарматне м’ясо. Наразі він перебуває у таборі для військовополонених. Козку обвинувачують у державній зраді. Справа № 212/2312/25. Засідання призначено на 10 червня о 14:30 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Ще 13 справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: “народна міліція ЛНР”, проросійська ворожка, коригування по Вугледару, дані про ЗСУ на заводі, мобілізація в Луганську, депутатка від “Слуги народу”, незаконні виїзди через систему “Шлях”, координати пологового, військовополонений із Донецька, координати в Покровську, пропаганда та інформація про артилерію.

Вінниччина

Ієромонах і заклики до окупації. Станіслав Макеєв — ієромонах УПЦ МП із Вінниччини. За даними слідства, він публічно підтримував кремлівську пропаганду, закликав до захоплення Києва та інших регіонів України, а також поширював антисемітські висловлювання. Під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами антиукраїнської діяльності. Експертиза виявила у його висловлюваннях ознаки посягання на територіальну цілісність України та виправдання збройної агресії РФ. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії Росії. Справа № 127/6038/25. Засідання призначено на 9 червня о 16:30 у Вінницькому міському суді.

Ще три справи з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: допомога вагнерівцям, автор “Політнавігатора” й антиукраїнські пости.

Херсонщина

Оселя для окупантів. Микола Зелемський — мешканець села Брускинське на Херсонщині. За даними слідства, у 2022 році під час окупації він допомагав російським військовим селитися у покинутих будинках місцевих. Також нібито постачав їм харчі, дозволив використовувати свою лазню, а на подвір’ї організував майстерню для ремонту їхньої техніки. Закликав односельців отримувати паспорти Росії, обіцяв за це гроші. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 650/2811/25. Засідання призначено на 11 червня о 13:00 у Великоолександрівському районному суді.

Ще п’ять справ із Херсонщини — у таблиці МІПЛ: скид на цивільних, оформлення бізнесу під час окупації, військовий, організація “референдуму” та катування.

Харківщина

Спецоперація “Синиця”. Андрій Малахов був на фронті з 2014 року, у 2022-му боронив Київщину, потім сформував батальйон “Дике поле”. У контрнаступі на Харківщині Малахов отримав поранення. Під час спецоперації “Синиця” в Харківській області, яке проводило ГУР, російський пілот перегнав гелікоптер із екіпажем на територію України. Прокуратура вважає, що інформацію про спецоперацію Малахов розповів військовому, який у цивільному житті був журналістом, ще одному підозрюваному у справі — Андрію Карповичу. Прокуратура наголошує, що він поширив цю інформацію в Youtube. Наразі їх тримають під вартою. Чоловіка обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 636/2121/24. Засідання призначено на 13 червня о 13:00 у Чугуївському районному суді.

Ще 14 справ із Харківщини — у таблиці МІПЛ: місцева депутатка, катування, зґвалтування, поліцейський-еколог, ЗСУ в Ізюмі, злив секретних даних, власник агробізнесу, поліція в окупації, зйомки військових, розчленування, коригування по місту, сприяння “виборам” і передача даних за 100 тисяч гривень.

Сумщина

Списки тероборони Сум. Володимир Артюх колись був головою держархіву Сумської області, балотувався до міської ради від партії “За майбутнє”. Станом на 2022 рік був почесним головою обласної Спілки ветеранів Афганістану. СБУ затримала його під час спроби передати списки тероборонівців росіянам, які планували викрадати, катувати та вбивати цих людей. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 591/3267/22. Засідання призначено на 13 червня о 10:30 у Зарічному районному суді Сум.

Ще три справи з Сумщини — у таблиці МІПЛ: каральні загони в окупації, поселення росіян і зґвалтування.

Полтавщина

Штампувальник. Михайло Чавир — мешканець Полтави, працював штампувальником на місцевому заводі. Слідство встановило, що він повідомив у проросійський Telegram-канал інформацію про переміщення танка ЗСУ в напрямку Харківської області. Також він писав проросійські коментарі, переконував, що мешканці Харкова чекають на Росію. Чоловіка обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 552/3682/24. Засідання призначено на 13 червня о 10:00 у Київському районному суді Полтави.

Ще одна справа з Полтавщини — у таблиці МІПЛ: “народовладдя”.

Львівщина

Фото для ФСБ. Віталій Фурдипол неодноразово судимий за кримінальні злочини, зокрема за вбивство. Слідство встановило, що він передавав ФСБ фото енергетичної інфраструктури на території Львівщини через Telegram. Чоловік пропонував дружині теж фотографувати об’єкти, та вона повідомила в поліцію. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 461/2698/24. Засідання призначено на 10 червня о 15:30 у Галицькому районному суді Львова.

Донеччина

Із “ДНР” у фітнес-центр. Станіслав Притула — мешканець Донеччини. Як стверджує слідство, у 2014 році він вступив до розвідвійськ “ДНР”, захоплював адмінбудівлі та інфраструктуру в Горлівці. Згодом переїхав до Вінниці, де влаштувався у фітнес-центр та намагався приховати минуле. Його обвинувачують у створенні терористичної організації. Справа № 233/6088/23. Засідання призначено на 10 червня о 15:00 у Слов’янському міськрайонному суді.

Ще одна справа з Донеччини — у таблиці МІПЛ: дані для ФСБ.

Автори: Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ; Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: МІПЛ