Боротьба за медичну допомогу та відшкодування: історія жінки — постраждалої в ДТП, винуватцем якої був колишній співробітник поліції

Звичайний робочий день для пані Карини обернувся випробуванням. Прямуючи рейсовим автобусом до іншого міста на роботу, жінка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду на автошляху поблизу Харківської області. Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який, як з’ясувалося пізніше, у минулому працював в правоохоронних органах.

Про те, з чим довелося стикнутися пані Карині, добиваючись справедливості, розповіли юристка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Полтаві Олена Ливицька та координатор приймальні Євген Федорічев.

Наслідки аварії були серйозними: у пані Карини було зламано ніс та вибито декілька передніх зубів. Однак найбільшим ударом для неї стало те, що працівники поліції, які прибули на місце події, не лише не опитали її як потерпілу, але й взагалі не зазначили про існування потерпілих у протоколі.

— Не зафіксували потерпілих, оскільки водій – колишній співробітник поліції, – пояснили згодом юристи причину такого упущення з боку правоохоронців.

Розуміючи складність ситуації та необхідність професійної правової допомоги, пані Карина звернулася до Полтавської приймальні УГСПЛ. Правозахисники одразу взялися за справу та почали детальне вивчення обставин.

Ілюстративне фото. Джерело: Національна поліція

Кримінальне чи адміністративне провадження?

Після аналізу ситуації юристи приймальні встановили, що ДТП мало наслідком нанесення тілесних ушкоджень, тому від імені пані Карини було складено та направлено до правоохоронних органів заяву про злочин.

— Слідчий спочатку розглядав справу як кримінальну, а потім вона була передана до адміністративного суду, оскільки в результаті події були виявлені постраждалі особи, але ступінь тілесних ушкоджень відповідав критерію легких, – розповідає Олена Ливицька, юристка приймальні.

За результатами розгляду заяви було розпочато кримінальне провадження. Правозахисники послідовно:

Подали клопотання про залучення жінки до провадження у якості потерпілої. Ініціювали призначення експертизи для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Експертиза встановила, що пані Карина отримала тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

— Результати висновку відповідали реальному ступеню тілесних ушкоджень. До того ж потерпіла перебувала на стаціонарному лікуванні менше визначеного законодавством строку, – пояснюють юристи.

Хоча цей ступень виключає можливість притягнення винної особи до кримінальної відповідальності (для цього потрібен мінімум середній ступінь тяжкості), сама подія ДТП та її наслідки не виключають притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтями 122 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

— Винуватцеві інкримінується перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху, а також порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та іншого майна, – деталізує юристка.

Боротьба за медичну допомогу та відшкодування

Пані Карина отримала серйозні травми, які потребували тривалого лікування.

— Перша медична допомога, репозиція кісток носа, стоматологічні послуги, фізіотерапія, прийом знеболювальних та заспокійливих препаратів – витрати сягнули близько 6 тисяч гривень, – розповідають юристи про масштаби необхідного лікування.

Паралельно з кримінальним провадженням юристи працювали і з питанням страхового відшкодування. Одразу після ДТП вони направили до відповідної страхової компанії заяву потерпілої про обставини події.

Після отримання всіх необхідних документів (витяг з ЄРДР, постанова про визнання потерпілою, висновок експерта), їх копії було долучено до заяви про виплату страхового відшкодування.

Страхова компанія прийняла позитивне рішення у травні – через понад три місяці після ДТП – і повідомила про перерахування грошової суми страхового відшкодування на банківські реквізити пані Карини.

Однак виплачена сума склала лише 4 611 гривень, що не покрила навіть витрат на лікування, не кажучи вже про моральну шкоду.

На питання про те, чи вплинуло на хід справи те, що винуватець ДТП раніше працював у правоохоронних органах, юристи відповідають стримано: «Опосередковано». Втім, саме цей факт пояснює, чому спочатку поліція взагалі не зафіксувала наявність потерпілих у протоколі.

Ілюстративне фото

Очікування справедливості

Наразі справа перебуває в провадженні Красноградського районного суду Харківської області. Пані Карину вже викликано на чергове засідання для надання пояснень. Правозахисники приймальні продовжують здійснювати юридичний супровід справи.

— Рішення очікується в цьому місяці, – повідомляє юристка. Винуватцеві ДТП загрожує накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Джерело: УГСПЛ

Матеріал підготовлено за фінансової підтримки Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» в рамках реалізації проєкту «Налагодження механізму юридичного захисту прав осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД, які хворіють на ТБ та уразливих до ВІЛ груп населення».