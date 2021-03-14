«Годами добиваются перевода»: почему осужденные оккупантами крымчане не могут перевестись в тюрьмы на материковую Украину

По состоянию на начало 2021 года, за семь лет подконтрольные России суды оккупированного Крыма осудили по уголовным статьям более 12 с половиной тысяч украинцев, однако те не могут перевестись для отбывания наказания на материковую часть страны. Такие данные приводит украинский Региональный центр прав человека.

Правозащитники утверждают, что с начала аннексии Россия переместила в места лишения свободы на свою территорию из Крыма более девяти тысяч человек, многие из которых содержатся в крайне плохих условиях. При этом украинскому и российскому омбудсменам лишь один раз, в 2017 году удалось договориться о переводе в Украину всего 12 заключенных. О том, почему Россия не отдает осужденных в Крыму и не только украинцев украинским властям, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

Эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский рассказал Крым.Реалии, как осужденных после 2014 года крымчан рассматривают Украина и Россия и почему это приводит к правовым коллизиям.

– Эти 12 с половиной тысяч человек, которые были осуждены в Крыму за время оккупации, для украинских властей считаются людьми без судимости. Наше правительство ссылается на прямой запрет статьи 9 закона об оккупированных территориях признавать какие-либо действия оккупационных властей, которые те совершают в оккупированном Крыму. С точки зрения российского законодательства, это обычные осужденные, среди которых есть и те люди, которых мы считаем преследуемыми по политическим, религиозным мотивам. В первую очередь препятствия к переводу возникают относительно лиц с крымской регистрацией на момент оккупации полуострова: Россия принудительно объявила их своими гражданами. Соответственно, им отказывают в переводе на материковую Украину на основании того, что международные конвенции говорят о процедурах для иностранных граждан.

Впрочем, Роман Мартыновский отмечает, что когда речь идет об украинцах, которые отбывают наказание в аннексированном Крыму и которых Российская Федерация не считает своими гражданами, возникают препятствия уже со стороны украинских властей.

– Министерство юстиции Украины отказывает в рассмотрении таких ходатайств, ссылаясь на то что конвенция не действует на территории одного государства. Ведь Крым является территорией Украины, соответственно, перевод с полуострова на территорию материковой Украины не регулируется положениями международного права. Кроме того, в отношении украинцев, которых Россия вывезла отбывать наказание из Крыма на свою территорию, возникает вопрос признания самих этих приговоров, вынесенных на оккупированной территории созданными там судами. Ссылаясь на ту же статью 9, Министерство юстиции Украины отказывается рассматривать вопрос о переводе такого гражданина на материковую Украину, поскольку для нашего правительства такие приговоры не имеют какой-либо силы. Очень многие наши граждане годами пытаются добиться перевода из Крыма на материк.

Роман Мартыновский полагает, что это обусловлено плохими условиями содержания в крымских местах лишения свободы и в российских колониях: по его данным, нередко имеет место неоказание медицинской помощи или пытки.

– Помимо того, что Россия не создает надлежащие условия для отбывания наказания, надо отметить еще и то, что нормы международного права прямо устанавливает: граждане оккупированного государства должны содержаться отдельно от граждан государства-оккупанта. Россия нарушает это правило, и украинцы повсеместно содержатся вместе с россиянами. Очевидно, наши граждане фактически лишены возможности проявлять свою украинскую идентичность.

Любого рода обращение на украинском языке не отправляются, блокируются, любые попытки разговаривать на украинском языке пресекаются – вплоть до того, что в наказание людей могут помещать в карцер и штрафные изоляторы. На сегодняшний день, по имеющимся у нас данным, речь идет по крайней мере о сотнях заключенных украинских граждан – до тысячи, которые не могут перевестись на материк, хотя заявляют о таком желании.

Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова убеждена, что правозащитникам по объективным причинам неизвестно о положении множества украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах.

– Судьба таких людей складывается очень по-разному. Это зависит и от вида преступления, в котором они обвиняются, и от того, где они отбывают наказание. Мы знаем историю гражданина Украины из Запорожья Константина Ширинга, который сидит в «Лефортово» и обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Больше года он сидел без зубов, и помочь ему было невозможно. Буквально на днях ему удалось провести операцию. И это в центре Москвы – а о людях, которые отбывают наказание на Кавказе, на Юге России, за Уралом, мы просто ничего не знаем. В 2019 году была большая история с обменом украинских моряков, но они не были осужденными жителями Крыма. О других кейсах, кроме политических заключенных, нам неизвестно. Если родственники не обращаются за помощью, мы ничего не узнаем. На практике возможность перевестись для отбывания наказания в Украину реализуется очень сложно.

По словам Ольги Романовой, часто процесс перевода блокируется малограмотными судьями из российских провинций, а хороших адвокатов для этих процессов найти сложно.

Между тем координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что в первую очередь украинские власти могли бы облегчить судьбу многих своих граждан, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

– Как минимум есть несколько тысяч людей, которых Россия не считает своими гражданами принудительно. Нам регулярно приходят такие обращения: во-первых, от тех, кто заявляет о том, что они сидят в российских колониях или в местах лишения свободы Крыма по политическим мотивам. Здесь нам необходимо разбираться в каждом деле, люди просят включить их в списки обмена.

Вторая категория – те, кто не отрицает совершение того или иного преступления и просит о переводе. Этим людям нам фактически ответить нечего, потому что механизмов нет. Но даже если будут вноситься любые изменения в украинское законодательство, непременно начнутся разговоры о признании аннексии, то есть это вопрос крайне политизированный. Однако если есть какая-то возможность уберечь жизни и здоровье людей, это должно быть в приоритете. Все, что от нас зависит, должно быть сделано.

Ольга Скрипник убеждена, что украинские власти могли бы утвердить специальный механизм перевода заключенных из Крыма и соседней России, чтобы в индивидуальном, не массовом порядке, возвращать своих граждан для отбывания наказания на родину – без легитимации российской аннексии.

Автор: ; Крым.Реалии