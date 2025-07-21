Майже 80 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: шизофренік агент-камікадзе з вибухівкою, полковник СБУ та боєць ССО що зрадив

Кількість судових справ проти людей, яких звинувачують у воєнних та інших злочинах, повʼязаних із війною, продовжує зростати. МІПЛ відстежує найцікавіші з них, наступного тижня — майже 80.

Київщина

Справа Шуфрича. Нестор Шуфрич — український політик, обвинувачений у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України. За даними слідства, у 2016 році було оплачено послуги охорони його кримського майна підприємством МВС РФ. Охорону нібито замовив директор фірми, пов’язаної з батьком Шуфрича.

Після розголосу договір розірвали, а сам батько, за словами Шуфрича, росіянам нічого не платив. 84-річного Івана Шуфрича планували допитати в суді як свідка захисту, але він помер. Вячеслава Черепаня, який був помічником Шуфрича-старшого, обвинувачують у співучасті. Шуфрича та Черепаня обвинувачують у державній зраді. Справа № 757/39164/24-к. Засідання призначено на 23 липня о 14:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 16 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: воєнні злочини періоду окупації в 2022-му, депортація з Криму, справи кримських суддів, напад із ножем на ТЦК, монах Лаври, звинувачення Байдена в початку війни та шпигунство китайців.

Одещина

Посада при окупантах в Одесі. Андрій Кулик — мешканець Одеси. За даними слідства, він зняв об’єкти військового призначення на території Одеси і шукав контакти представників ФСБ, щоб передати інформацію. Його знайомий повідомив, що може “звести” з потрібними людьми, але має засвідчити готовність до конфіденційної співпраці з ФСБ. Кулик погодився, просив, аби в обмін на це його призначили керівником департаменту ЖКГ в окупаційній адміністрації після захоплення міста. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/5758/23. Засідання призначено на 23 липня о 12:00 у Пересипському районному суді Одеси.

Ще дев’ять справ із Одещини — у таблиці МІПЛ: розвідка позицій ЗСУ, листівки з пропагандою, розташування складу боєприпасів, координати на Миколаївщині, клопотання до суду з виправданням Росії, херсонська залізниця, диверсія та працівники херсонської колонії при окупантах.

Миколаївщина

“Гніздо бандерівців”. Ольга Капуста з Миколаєва. У 2025 році листувалася з адміністратором проросійського Telegram-каналу, пов’язаного зі спецслужбами Росії. За даними слідства, Капуста передала співрозмовнику координати підрозділів ЗСУ в Миколаєві. У повідомленнях зазначала, що за скупченням військових машин можна визначити “гніздо бандерівців”. Також розповідала про настрої в місті. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 487/3797/25. Засідання призначено на 21 липня о 13:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще п’ять справ з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: передача росіянам українських розробок, заклик до артобстрілів, вербування матроса з Очакова, помста за скасування російської мови в школі та інформація для сина в Криму.

Кіровоградщина

Надурити ТЦК. Алім Ібрагімлі — мешканець Кропивницького. Він родом із Азербайджану, приїхав сюди на навчання й лишився жити. У 2021 році він заснував громадську організацію “Міжнародна асоціація націй” для просування ідей тюркських народів. З початком повномасштабного вторгнення організація займалася волонтерством, допомагала переселенцям, військовим і лікарням.

Але, як з’ясувало слідство, окрім цього організація допомагала ухилитися від мобілізації — за гроші людям видавали волонтерське посвідчення та шеврони батальйону “Туран”. Чоловікам рекомендували носити одяг військового зразка, а у випадку перевірки співробітником ТЦК — показувати шеврон і посвідчення.

Двоє співучасників цієї організації визнали провину й отримали умовне покарання. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 404/5908/24. Засідання призначено на 24 липня об 11:30 у Фортечному районному суді Кропивницького.

Ще одна справа з Кіровоградщини — у таблиці МІПЛ: автор “Проза.Ру”.

Запоріжжя

Підполковник СБУ. Юрій Князєв — підполковник, з 1998 року служив в УСБУ у Запорізькій області. За даними обвинувачення, мав доступ до державної таємниці щодо обороноздатності та спецоперацій на фронті. Слідство вважає, що в грудні 2022 — січні 2023 року Князєв передав на електронну пошту контактам на окупованих територіях кілька файлів із секретними документами.

Серед них — дані про операції СБУ та поіменний список співробітників Запорізького УСБУ, які брали участь у бойових діях. Князєва затримали у січні 2023 року. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 335/9708/23. Засідання призначено на 24 липня об 11:00 у Вознесенському районному суді Запоріжжя.

Ще п’ять справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: депортація до Грузії, адмін-патріот, військовополонений з “ДНР”, скриншоти для росіян і захоплення ЗАЕС.

Дніпропетровщина

Агент-камікадзе. Валентин Підкович — львів’янин, якого нібито завербували російські спецслужби через Telegram. За даними слідства, у квітні 2025 року він прибув до Кривого Рогу, де зі схрону забрав вибухівку з уражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційного підриву. За планом ФСБ, вибух мав пролунати біля КПП військового об’єкта в годину пік — росіяни прагнули одночасно вбити якомога більше людей і ліквідувати самого виконавця. СБУ вчасно викрила теракт і затримала Підковича.

Експертиза підтвердила у нього параноїдну шизофренію — на момент вчинення дій він не усвідомлював своїх вчинків і не міг ними керувати. Суд призначив Підковичу примусовий захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу — Дніпровської філії спеціалізованого інституту судової психіатрії МОЗ України. Його обвинувачують у вчиненні терористичного акту. Справа № 214/6121/25. Засідання призначено на 25 липня об 11:00 у Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Ще 13 справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: херсонський депутат, злив позицій, військовополонені з Донецька та Криму, мобілізація в “ЛНР”, локації в Покровську, “світовий суд”, підпал релейних шаф, очікування Росії в Дніпрі та розташування HIMARS.

Вінниччина

Підпал авто ЗСУ. Денис Бурлака — мешканець Вінниці. У грудні 2024 року він, за даними слідства, переписувався з представником спецслужб Росії у Telegram. Той запропонував гроші за підпал автомобілів ЗСУ. За одну машину обіцяв 700 доларів. Відтак Бурлака зняв на відео територію військової частини з припаркованими машинами та відправив співрозмовнику на погодження.

Він купив паливо для виготовлення запальної суміші, але не встиг здійснити задум, адже його затримали правоохоронці. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа № 127/12529/25. Засідання призначено на 22 липня о 15:00 у Вінницькому міському суді.

Ще одна справа з Вінниччини — у таблиці МІПЛ: “експерт” з енергетичних питань.

Херсонщина

Боєць ССО. Сергій Десятник із Херсонщини раніше проходив військову службу, а у 2022 році за мобілізацією знову став до лав ЗСУ на посаду кулеметника Сил спецпризначення. У червні 2022 року під час виконання завдання на окупованій території він та ще кілька військових потрапили у полон. Чоловіка утримували в катівні, яку росіяни облаштували у приміщенні головного управління поліції.

Як каже слідство, військового завербували і він видав закладені його групою місця схронів зброї, дислокації розміщення українських військових і конспіративні квартири бійців ССО. Крім цього, військовий випитував інформацію в інших полонених, схиляв переходити на бік ворога. Завдяки даним від Десятника росіяни затримали мешканців Херсона, які допомагали ЗСУ й отримали від Десятника вибухівку.

Чоловіка взяли під варту. Його захисник просив суд про м’якший запобіжний захід, адже він потребує реабілітації. Вказував, що в полоні Десятника катували. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/1107/23. Засідання призначено на 25 липня о 12:40 у Херсонському міському суді.

Ще три справи з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: оформлення бізнесу в окупації, “референдум” і “День Росії”.

Харківщина

Допомога росіянам. Сергій Шершень із селища Козача Лопань. Як встановило слідство, він став помічником місцевого окупаційного очільника. Разом із росіянами він викрадав місцевих патріотів: вдирались до будинків і, погрожуючи розстрілом, вивозили людей до катівні.

А інші росіяни тим часом грабували помешкання. Після деокупації регіону Шершень залишився у селищі, де намагався залягти на дно, майже не виходив із дому. Однак СБУ знайшла його, наразі він під вартою. Чоловіка обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 619/3109/24. Засідання призначено на 23 липня об 11:00 у Дергачівському районному суді.

Ще 12 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: фармацевтка в окупації, обстріл села з танку, ремонт російської техніки, чергування на блокпостах росіян, злив секретних даних, вбивство письменника Вакуленка, сексуальне рабство, житло і харчі для росіян, згвалтування в окупації, катування правоохоронці, заклик до штурму Харкова і вивезення зерна в Росію.

Сумська

Приховані камери для росіян. Андрій Сливка та Андрій Зотов жили в Полтавському районі. Слідство вважає, що вони встановлювали приховані камери поблизу важливих об’єктів, щоб росіяни в онлайн-режимі відслідковувати наслідки прильотів, коригували повторні чи планували нові атаки. Основними цілями були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Їх обвинувачують у державній зраді. Справа № 587/1020/25. Засідання призначено на 24 липня о 13:30 у Сумському міському суді.

Ще дві справи з Сумщини — у таблиці МІПЛ: терор в окупації і каральні загони росіян.

Житомирщина

Обстріл військової частини. Сергій Гож — мешканець Житомирської області. Слідство каже, що у 27 лютого 2022 року його завербували росіяни для збору інформації про ЗСУ та критичну інфраструктуру. Чоловік погодився на співпрацю з ідеологічних мотивів. Як зафіксувало розслідування, він передав росіянам адресу вузла урядового зв’язку в селищі Миропиль.

Також на прохання окупантів надіслав скриншот з Google Maps з розташуванням 95-ї аеромобільної бригади ЗСУ. У березні 2022 року росіяни завдали по частині ракетного удару. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/10841/24. Засідання призначено на 25 липня об 11:00 у Богунському районному суді Житомира.

Ще одна справа з Житомирщини — у таблиці МІПЛ: місцевий посадовець.

Автори: Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ; Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: МІПЛ